Wigilia firmowa z finansami w tle

Boże Narodzenie niezaprzeczalnie jest dogodną okazją do wszelkich świątecznych inicjatyw ze strony pracodawcy. Okazuje się, że po ograniczeniach związanych z pandemią spotkania wigilijne znowu wracają do łask - z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że wigilię firmową planuje 43% firm. A na jakie bonusy od pracodawców liczą w tym roku pracownicy? Nie jest zaskoczeniem, że w dobie wysokiej inflacji są to przede wszystkim dodatkowe pieniądze.

Przeczytaj także: Boże Narodzenie w pracy: wigilia firmowa czy premia świąteczna?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy wezmą udział w firmowym spotkaniu świątecznym?

Czy wigilia firmowa to dobra forma integracji?

Jakich benefitów świątecznych oczekują pracownicy?

W poszukiwaniu świątecznej atmosfery

Powrót świątecznych celebracji

Okres pandemii koronawirusa wiązał się z ciągłą niepewnością i brakiem poczucia bezpieczeństwa wielu pracowników, przekładającymi się na trudności w organizacji firmowych wydarzeń. W praktyce w wielu miejscach pracy od 2020 roku nie odbywały się spotkania świąteczne lub były realizowane w mocno okrojonej, mniej rozbudowanej formie. Tymczasem takie wydarzenia mogą odgrywać realną, nieocenioną rolę w życiu firm i budowie pozytywnych relacji między współpracownikami. Pozwalają też podsumować rok, docenić zespół, nakreślić kierunki na przyszłość w mniej formalnych okolicznościach – komentuje Agata Grzejda.

Niespodzianki pod firmową choinką

Czas na przerwę? Nie dla każdego

Bezcenna rola odpoczynku

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą już trzecimi, które odbywają się w czasach „nowej normalności”. Wybuch pandemii koronawirusa zmienił na dobre nie tylko sposoby naszej pracy i zapotrzebowanie na poszczególne grupy pracowników, ale także relacje ze współpracownikami i sposoby komunikacji w firmach. Wiele wskazuje jednak na to, że w najbliższych dniach i tygodniach w wielu miejscach pracy powróci wigilia firmowa. Takie spotkania i końcówka roku to dla wielu z nas okazja do rozładowania napięć, spędzenia czasu w miłej atmosferze i odpoczynku od codziennych zawodowych wyzwań.Kolejny rok z rzędu zespół Pracuj.pl postanowił zapytać użytkowników portalu o świąteczne zwyczaje w ich firmach, plany związane z końcówką roku kalendarzowego oraz rolę, jaką grudniowe celebracje odgrywają dla pracowników. W dobie wysokiej inflacji respondenci podzielili się także swoimi oczekiwaniami wobec benefitów od pracodawców Badanie Pracuj.pl wskazuje, że w obliczu osłabienia się pandemii koronawirusa, a także mimo oszczędności części pracodawców, firmy stosunkowo odważnie wracają do organizacji świątecznych spotkań. 43% respondentów deklaruje, że w ich miejscu zatrudnienia odbędzie się takie wydarzenie. Dla porównania, przed rokiem było to znacznie mniej, bo 27%. Co interesujące, tego typu spotkań ostatecznie może być nawet więcej. Na początku grudnia br. ponad 1/5 respondentów nie wiedziała jeszcze, jakie plany świąteczne dla zespołu ma ich pracodawca. Część z nich organizację tego typu wydarzenia mogła odłożyć na ostatnią chwilę.Warto zauważyć, że z firmowych kalendarzy niemal całkowicie zniknęły wigilijne spotkania online. W analogicznym badaniu przed rokiem, w obliczu czwartej fali koronawirusa takiego wydarzenia spodziewało się blisko 5% badanych pracowników. W najnowszej odsłonie podobną deklarację złożył 1% respondentów.Realne świąteczne spotkania ze współpracownikami w innej atmosferze, niż na co dzień pozostają jedną z najlepszych form integracji zespołu i budowy pozytywnych relacji. Z taką opinią zgodziło się 61% respondentów Pracuj.pl. Jak komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj, powroty świątecznych imprez są pozytywnym sygnałem płynącym z rynku pracy.Świąteczny czas stanowi okazję dla pracodawcy do zapewnienia pracownikom okolicznościowych benefitów – zarówno finansowych, jak i pozapłacowych. Tego typu prezenty mogą wpływać pozytywnie na relacje z zespołem, a także wizerunek firmy jako pracodawcy. Jak co roku, oczekiwania zespołu mogą się jednak rozmijać z realnymi planami pracodawców. Tę sytuację obrazuje widoczny w badaniu Pracuj.pl rozdźwięk między benefitami, których pożądają pracownicy, a tymi, których realnie się spodziewają.Do najbardziej pożądanych benefitów należą te związane z kwestiami finansowymi lub materialnymi. Aż 94% respondentów chciałoby otrzymać od pracodawcy jednorazową świąteczną premię finansową, a faktycznie ją dostać spodziewa się aż 62%. To wysoki wynik, wskazujący na duże oczekiwania finansowe pracowników w dobie wysokiej inflacji. Warto dodać, że 60% badanych chciałoby otrzymać od pracodawcy świąteczny upominek lub prezent. W tym przypadku oczekiwania mogą znacznie pokryć się z rzeczywistością, bo takiego benefitu spodziewa się 56% respondentów.Trudno dziwić się takim postawom – w życiu większości pracowników istotnym czynnikiem stał się negatywny wpływ wysokiej inflacji na zawartość portfela. Dokładnie 7 na 10 badanych Pracuj.pl przyznaje, że otrzymywana przez nich pensja wystarczy na mniej zakupów, niż w poprzednim okresie przedświątecznym.Obok świadczeń związanych z materialnymi korzyściami, dużą popularnością wśród pracowników cieszy się benefit, jakim są dodatkowe dni wolne z okazji świąt. Taki prezent od pracodawcy chciałoby otrzymać 66% respondentów. W tym przypadku jednak chęci prawdopodobnie nie pokryją się z rzeczywistością, bo dodatkowego wolnego od pracodawcy spodziewa się realnie tylko 30% badanych.Warto zwrócić uwagę na kwestię, jaką są działania charytatywne realizowane z okazji świąt. Wsparcie fundacji, osób potrzebujących, kiermasze dobroczynne to wydarzenia, które można obserwować od wielu lat, szczególnie w dużych firmach. Stosunkową nowością jest natomiast oddawanie pracownikom wyboru, jaka instytucja lub akcja będzie wspierana z okazji świąt. Możliwość wpływu na tę kwestię jest istotna dla 23% badanych.Okres między Wigilią i Sylwestrem w wielu miejscach to czas zwolnienia tempa pracy, urlopów i odpoczynku. W ostatnich dniach roku wiele biur i miejsc pracy pustoszeje, a kluczowe zadania odkładane są na początek przyszłego roku. Równo połowa badanych Pracuj.pl w tym czasie planuje brać wolne, w tym ponad co piąta – na wszystkie dni między Wigilią a Sylwestrem, niemal tyle samo – na część dni pracujących. Kolejne 7% deklaruje, że cała ich firma nie pracuje w tym okresie.W porównaniu do analogicznego badania z poprzedniego roku zwraca uwagę wyraźnie mniejszy odsetek osób, które nie miały pewności co do swoich planów (13%). Większy był jednocześnie udział osób, które planują wykonywać zadania we wszystkie dni pracujące (37%). Na wzrost udziału osób planujących pracę w tym czasie niewątpliwie może mieć wpływ chęć podreperowania domowych budżetów. Dotyczyć to może zwłaszcza osób pracujących w firmach wynagradzających wyżej pracę w okresie świątecznym lub uzależniających wynagrodzenie od liczby przepracowanych godzin.Niezależnie od planów urlopowych, koniec grudnia to dla większości pracujących okazja do odpoczynku, wejścia w dobry humor, odcięcia się od najważniejszych zawodowych wyzwań czy spokojnych podsumowań. „Naładowanie baterii” w tym czasie jest szczególnie ważne, bo po nim następują długie miesiące zimy i oczekiwania na letnie urlopy. Trudno się więc dziwić, że według ponad 2/3 respondentów Pracuj.pl odpoczynek podczas świąt pozwala im wrócić później do pracy z dodatkowymi siłami.Jednocześnie dni przeznaczone na zwolnienie tempa pod koniec roku nie muszą oznaczać rezygnacji z myśli o przyszłości zawodowej. Dla 55% respondentów okres świąt to dobry czas na zastanowienie się nad kolejnymi krokami w karierze. W odcięciu od codziennego środowiska zawodowego można wpaść na odpowiedni pomysł na rozwój lub podjąć decyzję, która później przełoży się na noworoczne postanowienie związane z pracą.Niezależnie od tego, czy ostatnie dni roku przeznaczymy na rozważanie przyszłości, czy też wyłącznie na relaks – te dni dla wielu pracowników będą okazją do zebrania sił na wyzwania kolejnego roku.