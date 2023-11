W Black Friday i Cyber Monday polski konsument wyda około 1000 zł

Tegoroczny Black Friday wypada 24 listopada. Ile w tym dniu i w Cyber Monday zamierzają wydać Europejczycy, a ile Polacy? Z raportu "Black Friday i wyprzedaże przedświąteczne: konsumenci w Polsce szykują portfele" opracowanego przez Strategy& Polska wynika, że w tym roku będzie to odpowiednio 244 euro i 214 euro.

Okres przedświąteczny to kluczowy czas sprzedaży dla wielu detalistów – dlatego też tegoroczny Black Friday i otaczające go tygodnie silnych działań promocyjnych powiedzą dużo o kondycji polskiego handlu detalicznego. Ostatnie, trudne miesiące przyniosły dalsze zmiany w zachowaniach konsumentów – kupujemy mniej, często oszczędniej wybierając zamienniki ulubionych marek. Tradycyjnie Polacy lubią korzystać z promocji i planować zakupy – z tego powodu czekają na Black Friday, ale będą też krytycznie oceniać atrakcyjność ofert. Pierwsze odczyty wskazują, że możemy się spodziewać wzrostów, w stosunku do zeszłego, również trudnego roku – jednakże walka o wzrost nie będzie trywialna - dodaje Krzysztof Badowski, partner zarządzający Strategy& Polska.

W Black Friday i Cyber Monday Polak wyda około 1000 zł Polacy planują wydać o 5% więcej niż w 2022 roku podczas Black Friday i Cyber Monday. Przeciętnie wydamy 100o zł (214 euro), podczas gdy w Europie ta kwota wyniesie średnio 1200 zł (244 euro).

Takie otoczenie wymaga dobrego przygotowania od producentów i sieci handlowych – kluczem do sukcesu na festiwalu promocji staje się dobra komunikacja, skuteczne inspirowanie, ale też dobry dobór produktów i mechanizmów promocyjnych. Badania pokazują, że kupujemy coraz więcej produktów nie tylko z myślą o świątecznych prezentach, ale dla siebie – to doskonała okazja dla handlu, żeby zadbać o tę misję zakupową - mówi Maciej Kroenke, partner Strategy& Polska, lider zespołu Revenue Management.

Blisko 2/3 Polaków planuje skorzystać z Black Friday i Cyber Monday. Co ciekawe, mimo wysokiej inflacji planują oni wydać w tym okresie o 5% więcej niż w 2022 roku - 214 euro, czyli około 1000 zł. To niewiele mniej niż średnia europejska, która jest o 8% wyższa niż rok temu i wynosi 244 euro, czyli około 1200 zł.Na tle innych państw europejskich Polacy wyróżniają się dużym stopniem świadomości i potrafią ocenić czy rzeczywiście spotykają się z atrakcyjną ofertą zakupową. W tym kontekście warto pamiętać o obowiązującej Dyrektywie Omnibus, zgodnie z którą przedsiębiorca w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie powinien uwidocznić informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki . Ponadto około 40% Polaków deklaruje konieczność oszczędzania ze względu na mniejsze zasoby gotówkowe.W Polsce, tradycyjnie wśród planowanych zakupów dominują odzież (41%), elektronika (33%) oraz kategorie prezentowe (zdrowie i uroda - 24%, książki - 18% oraz zabawki - 17%). Na tle Europy Zachodniej Polska wyróżnia się większym zainteresowaniem kategoriami powiązanymi ze zdrowiem i urodą (24% w Polsce wobec 20% w Europie), sprzętami domowymi (odpowiednio 20% i 15%) oraz spożywczymi (jedzenie i napoje 12% i 9% oraz upominki świąteczne 11% w Polsce wobec 9% w Europie). 72% konsumentów w Polsce/Europie korzysta z Black Friday i Cyber Monday , aby kupić znaczną część prezentów świątecznych. Konsumenci deklarujący mniejsze zainteresowanie Black Friday wśród powodów wymieniają brak lub mniej pieniędzy (41%), 23% chęć redukcji ilości posiadanych przedmiotów (23%), przekonanie o niskiej atrakcyjności promocji Black Friday (20%).Ponad połowa konsumentów rozpoczyna przygotowania do Black Friday z wyprzedzeniem budując listę zakupów. Planowanie zakupów dotyczy zarówno poszukiwanych produktów jak i preferowanych sprzedawców. Pomimo skrupulatnego planowania, szczególnie wzmocnionego w okresie inflacji, blisko 25% konsumentów ulega zakupom impulsowym lub inspiracji. W odpowiedzi na oczekiwania obserwujemy wzmożoną aktywność komunikacyjną sprzedawców już od pierwszych dni listopada (odliczanie, kalendarze Black Friday czy też akcje typu Black Weeks). Jednak pomimo planowania z wyprzedzeniem, 23% polskich klientów kupiło w zeszłym roku co najmniej jeden artykuł pod wpływem impulsu. Podobny poziom inspiracji prezentowali konsumenci w Niemczech, Francji czy Włoszech i Hiszpanii.Do głównych źródeł pozyskiwania informacji należą kanały cyfrowe, ale w Polsce rola kanału stacjonarnego jest wciąż istotna. Ponad połowa zakupów online dokonywana jest przez komputer (56% w Polsce i 54% w Europie Zachodniej), a ponad jedna trzecia na telefonie (36% w Polsce i 35% w Europie Zachodniej). W sklepach stacjonarnych zakupów dokonuje 37% Polaków i 34% konsumentów z Europy Zachodniej. Szczególnie istotną rolę odgrywają agregatorzy ofert oraz w różnym stopniu personalizowana komunikacja marek z konsumentem. Przy dużej intensywności komunikacji wszystkich graczy rynkowych szczególnego znaczenia nabiera konieczność bezpośredniego przekazu wraz z interesującą zawartością.