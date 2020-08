Czy pandemia zmieniła plany na wakacje 2020?

Perturbacje związane z wybuchem pandemii odcisnęły swoje piętno na życiu wielu Polaków. Zmieniło się wiele, czy także plany na wakacje 2020? Ze zrealizowanego przez Prezentmarzeń badania „Zwyczaje urlopowe Polaków 2020” wynika, że ci z nas, którzy pomimo zagrożenia koronawirusem zdecydowali się na urlop, wypoczywają w kraju, głównie nad morzem (25%), na Mazurach (17%) oraz górach (17%). Okazuje się również, że w przypadku większości respondentów (67%) plany wakacyjne nie uległy zmianie - tak planowaliśmy bowiem wakacje w Polsce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co zdaniem Polaków decyduje o udanym urlopie?

Co jest największą wartością wakacji?

Ile pieniędzy przeznaczamy na letni wypoczynek?



zakwaterowanie – 49% odpowiedzi,

jedzenie – 23%,

atrakcje i rozrywki – 19%,

dojazd na urlop - 10%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Aktywne wakacje Polacy lubią spędzać wolny czas w aktywny sposób

Z badania „Zwyczaje urlopowe Polaków 2020” wynika, że w tym roku wypoczywać będziemy najczęściej przez 8 do 14 dni. Takiej odpowiedzi udzieliło 30% ankietowanych. W przypadku 26% respondentów wakacje 2020 trwać mają do 7 dni, a 24% planuje jedynie weekendowe wypady. Na ponad dwutygodniowy relaks zamierza pozwolić sobie jedynie 9% z nas.Największą część budżetu na wakacje 2020 pochłoną:Dla co trzeciego Polaka, biorącego udział w badaniu serwisu, budżet przeznaczony wakacje 2020 jest problemem ponieważ stresuje się czy na wszystko mu wystarczy (38%) ponieważ lubi zaszaleć (27%), a większość osób – 51% wypoczynek finansuje z bieżących oszczędności. Najczęściej na wakacje przeznaczamy do 3000 zł na osobę – 35%, do 4000 zł – 21% oraz do 2000 zł – 19%.O udanym urlopie, według 55% respondentów, decyduje przede wszystkim dobre towarzystwo. Wakacyjne wyjazdy sprzyjają relaksowi – jak odpowiedziało 18%. Według 15% liczy się dobra pogoda, a zdaniem 12% ciekawe atrakcje w pobliżu miejsca pobytu. Większą wagę w tym roku Polacy przywiązują do bezpieczeństwa. Co trzeci ankietowany wybrał mniejszą miejscowość, ale z atrakcjami w pobliżu, 18% osób zdecydowało się wybrać miejsce bardziej kameralne niż zwykle. Obawy, jakie towarzyszą tegorocznym wakacjom to głównie strach, czy tegoroczny urlop będzie bezpieczny ze względu na pandemię – 30%.Największą wartością podczas urlopu jest możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków i pracy (31%), regeneracja fizyczna i psychiczna (29%) oraz aktywne spędzenie czasu (18%). Najchętniej na urlopie spotykamy się z bliskimi i przyjaciółmi (30%) oraz wypoczywamy i leniuchujemy (28%). Przyjemność sprawia nam również korzystanie z lokalnych rozrywek (21%) oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych (18%). Najczęściej wybieraną formą rozrywki są sporty wodne (38%) jak kajaki, skutery wodne, windsurfing oraz inne plenerowe rozrywki (42%) na przykład parki rozrywki, parki linowe. Popularnością cieszą się również sporty za kierownicą takie jak gokarty, quady, jazda off road – 16%.Wakacje sprzyjają aktywności i sprawiają, że jesteśmy bardziej otwarci na nowe atrakcje i chętniej korzystamy także ze sportów ekstremalnych. Jak wynika z deklaracji respondentów badania, aż 62% uważa, że urlop to dobry moment na spróbowanie nowego sportu lub rozrywki.Większość, bo aż 69% osób, wakacje 2020 organizuje sobie samodzielnie, niektórzy dodatkowo korzystają z rad znajomych (36%) lub biorą udział w wypoczynku zorganizowanym przez biuro turystyczne – 12%. Najchętniej wyjeżdżamy z partnerem – 40%, z rodziną – 29% lub przyjaciółmi – 27%.