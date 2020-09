Wakacje 2020 inne niż wszystkie. Jak je spędziliśmy?

Wakacje 2020 dobiegły końca. Nadeszła więc pora podsumowań. Jak Polacy spędzili ten, inny niż wszystkie dotychczas, sezon urlopowy? Z badania zrealizowanego przez Prezentmarzeń wynika, że co czwarty z nas udał się nad Bałtyk, a po 17% badanych wybrało Mazury i wędrówki po rodzimych górach. Postawiliśmy przede wszystkim na kameralne urlopy, w mniejszych miejscowościach i z dala od tłumów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. iluvdesign - Fotolia.com Półwysep Helski W tym roku wypoczywaliśmy głównie nad morzem.

Polacy starali się spędzać czas wolny aktywnie, a sport szczególnie ten z zastrzykiem adrenaliny był dobrą odskocznią od codziennej rutyny i pozwala na szybką dawkę pozytywnej energii. Był to również dobry sposób na odreagowanie stresu związanego z pandemią oraz czasu który musieliśmy spędzić w domu. Nawet jeśli spędzaliśmy letni wypoczynek w kraju, to szukaliśmy w miejscu pobytu ciekawych i oryginalnych rozrywek. – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.



Jak czytamy w komunikacie z badania, 2 na 3 Polaków zdecydowało się wziąć sprawy we własne ręce i zaplanować wakacje 2020 samodzielnie, niektóry wsparli się rekomendacjami znajomych (36%), a inni skorzystali z usług biura podróży (12%).4 na 10 badanych na wakacje 2020 udało się z partnerem, 29% spędziło je w gronie rodzinnym, a 27% wybrało towarzystwo przyjaciół.Tegoroczny urlop trwał:Największą część „wypoczynkowego budżetu” przeznaczaliśmy na zakwaterowanie – 49%, jedzenie – 23% oraz na atrakcje i rozrywki – 19% odpowiedzi. Na kolejnej pozycji znajduje się jedzenie – 19% wskazań oraz dojazd na urlop - 10% odpowiedzi.Największą wartością podczas wakacji 2020 było przede wszystkim dobre towarzystwo (55%). Według 15% liczyła się dobra pogoda, a zdaniem 12% ciekawe atrakcje w pobliżu miejsca pobytu. Przyjemność sprawiało nam również korzystanie z lokalnych rozrywek (21%) oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych (18%).Najczęściej wybieraną formą rozrywki były sporty wodne (38%) jak kajaki, skutery wodne, windsurfing oraz inne plenerowe rozrywki (42%) na przykład parki rozrywki, parki linowe. Popularnością cieszyły się również sporty za kierownicą takie jak gokarty, quady, jazda off road – 16%.Zdaniem ponad połowy respondentów, biorących udział w badaniu, czas wypoczynku jest dobrym momentem na spróbowanie nowego sportu lub rozrywki. Mimo wakacyjnych nastrojów i chęci aktywnego spędzania czasu podczas wypoczynku, co trzeci respondent miał jednak obawy – czy tegoroczny urlop będzie bezpieczny ze względu na pandemię.