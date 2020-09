Pracownicy z Białorusi chcą pracować w Polsce. U siebie zarabiają przeciętnie ok. 1,8 tys. zł

Zarobki obowiązujące obecnie na Białorusi, gdzie płaca minimalna stanowi równowartość około 500 zł, to wystarczające uzasadnienie przyczyn, dla których granicę z Polską przekracza coraz większa rzesza Białorusinów gotowych na pracę w Polsce. Jak prezentują się statystyki w tym zakresie? Na jakie warunki pracy mogą liczyć przybysze z kraju, który właśnie walczy z reżimem Aleksandra Łukaszenki?

Ile zarabiają pracownicy z Białorusi?

Kliknij, aby powiekszyć fot. hesa2 - Fotolia.com Ile zarabiają pracownicy z Białorusi? Białorusini pracujący w Polsce najczęściej zarabiają od 17 do 19 pln/h.

Do pracy najczęściej przed 40-tką

– Nasze dane wskazują, że również w 2020 r. Białorusini poniżej 40 r.ż. są najbardziej aktywni zawodowo w naszym kraju i to oni wybierają Polskę jako kierunek emigracji zarobkowej. Pod koniec sierpnia 2020 r. w grupie pracowników z Białorusi najwięcej osób - aż 62 proc. - było w przedziale wiekowym 21-39 lat – mówi Izabela Lubińska, Kierownik Działu Kadr i Płac w Grupie Progres. – Jeśli chodzi o płeć to najczęściej aktywność zawodową w Polsce podejmują Białorusinki między 21 a 29 r.ż. i 40 a 49 r.ż. – stanowią w sumie 59 proc. pracujących kobiet z Białorusi. W przypadku mężczyzn najczęściej pracują osoby między 21 a 29 r.ż. i 30 a 39 r.ż. – w sumie 63 proc. wszystkich panów z Białorusi zatrudnionych w Polsce – zaznacza Izabela Lubińska.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Grupę Progres, w pierwszych trzech miesiącach br. aż 87,9 proc. ruchu na granicy polsko-białoruskiej generowali Białorusini. Część z nich wjeżdżała na terytorium naszego kraju w celach zarobkowych. Nie jest jednak zaskoczeniem, że w I kwartale br. robili to znacznie częściej niż po wybuchu pandemii, kiedy to rzesza przybywających do Polski pracowników z Białorusi skurczyła się o 1/3.Pod względem liczby pracujących w Polsce pracowników z Białorusi najgorszym miesiącem okazał się maj br. Jednak sytuacja dość szybko zaczęła się normować - w czerwcu br. pracujących nad Wisłą Białorusinów było już o 4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, a w sierpniu – o 28 proc. niż w maju.Wynagrodzenie Białorusinów, którzy w naszym kraju pracują tymczasowo zaczyna się od 17 pln brutto za godzinę. Obywatele ze Wschodu najczęściej otrzymują od 17 do 19 pln/h (67 proc. zatrudnionych w Polsce)*. Stawki rosną w zależności od branży, regionu czy zajmowanego stanowiska. 29 proc. pracowników tymczasowych z Białorusi zarabia od 19 pln/h do 25 pln/h, a 4 proc. otrzymuje 30 pln/h.*Za pracę tymczasową w trybie 40 h/tygodniowo Białorusini emigrujący do nas w celach zarobkowych otrzymują od 2 720 pln brutto do nawet 4 800 pln brutto. Dokładając benefity oferowane przez pracodawców i biorąc pod uwagę różnice w kosztach życia w Polsce oraz na Białorusi w naszym kraju faktycznie można sporo zarobić i chcieć zostać tu na dłużej.Jak podała telewizja Biełsat realna średnia płaca wzrosła na Białorusi o 7,9 proc. (różnica między styczniem 2019 r. a styczniem tego roku). Najwięcej można zarobić w Mińsku średnio 1589,9 rubli białoruskich, w innych regionach nawet o 670 rubli mniej. W obwodzie mińskim – 1109,4 rubli, w obwodzie homelskim – 991 rubli, w obwodzie brzeskim – 949,9 rubli, w obwodzie grodzieńskim – 947,1 rubli, obwodzie witebskim – 947 rubli, a najniższą średnią płacę odnotowano w obwodzie mohylewskim – 920 rubli.Według danych Trading Economics najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowane na Białorusi w tym roku wynosiło niecałe 1 850 pln (1287,5 rubli). Płaca minimalna to z kolei około 330 rubli.Według danych ZUS w 2019 r. odnotowano ponad 10-krotny wzrost liczby Białorusinów zgłoszonych do ubezpieczeń w stosunku do 2008 r. oraz blisko 5-krotny wzrost w stosunku do 2015 r. (w badanym okresie liczba ubezpieczonych wzrosła z 4,2 tys. osób do 42,8 tys. w grudniu 2019 r.). W strukturze wiekowej Białorusinów ubezpieczonych w Polsce pod koniec 2019 r. dominowały osoby w wieku 20 - 39 lat, a ich odsetek wyniósł aż 62 proc.Mniej liczną grupę pracowników z Białorusi stanowią osoby poniżej 20 r.ż. (10 proc.). i między 50 a 59 r.ż. (14 proc.). Co więcej, Białorusini w wieku emerytalnym nie podejmują zbyt często pracy w Polsce – stanowią niecałe 7 proc. pracujących w naszym kraju (emerytura z tytułu pracy na Białorusi na ogólnych zasadach przeznaczona jest: mężczyznom – po osiągnięciu wieku 60 lat, a także stażu co najmniej 25 lat, kobietom – po osiągnięciu wieku 55 lat, a także stażu co najmniej 20 lat).