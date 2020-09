Pracownicy z Ukrainy: mniej robotników, 2 razy więcej lekarzy

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w I połowie br. doszło do znacznych przetasowań w strukturze zezwoleń na pracę dla Ukraińców. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wzrost liczby lekarzy, pielęgniarek oraz obsługi biurowej (odpowiednio 250, 80 i 18%). Pomimo to, wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy jest w Polsce właściwie garstka - podkreślają eksperci Personnel Service.

Więcej urzędników i lekarzy z Ukrainy...

Kliknij, aby powiekszyć fot. shefkate - Fotolia.com Pracownicy W I połowie 2020 roku zmieniła się struktura zezwoleń na pracę wydawanych Ukraińcom. Mniej jest informatyków, ale dwa razy więcej lekarzy.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2020” Personnel Service wynika, że na początku roku Ukraińców zatrudniała co dziesiąta firma w Polsce. W co piątej z nich pracownicy z Ukrainy zajmowali stanowiska średniego szczebla, a wyższego w zaledwie co dziesiątej.

…mniej informatyków, specjalistów i robotników



- Jedynie w przypadku informatyków możemy mówić o pozornym spadku zainteresowania ich usługami, które w rzeczywistości zostały po prostu przeniesione do kanału zdalnego. Ukraińcy o innych specjalizacjach odczuli skurczenie się rynku pracy w Polsce. Nasze firmy będą znów po nich chętniej sięgać, gdy wrócimy na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego. A to nastąpi raczej nie wcześniej niż w kolejnym roku. Warto natomiast zwrócić uwagę, że o ile podczas pandemicznego kryzysu radzimy sobie z okrojoną liczbą specjalistów z Ukrainy na rynku, to osoby wykonujące prace proste, których nie chcą się podejmować Polacy, wydają się nie do zastąpienia – podsumowuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.



W pierwszym półroczu br. pracownicy z Ukrainy otrzymali o 11% (17 tys.) pozwoleń mniej aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Było to oczywiście następstwo pandemii i związanych z nią utrudnień w ruchu granicznym. W niektórych grupach zawodowych odnotowano jednak dość wysokie wzrosty. Mowa tu o wspomnianych już we wstępie lekarzach i pielęgniarkach (ponad 20 zezwoleń więcej), ale również o pracownikach pełniących funkcję kierowników, wyższych urzędników lub przedstawicieli władz publicznych. W I półroczu 2020 ich rzesza liczyła sobie 456 osób, podczas gdy równo rok temu były to 404 osoby.Zdaniem Personnel Service, ten wzrost to dobitny wyraz tego, że polscy pracodawcy obdarzają pracowników z Ukrainy coraz większym zaufaniem. Jednocześnie jednak nie sposób nie wspomnieć, że w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń (145 tys.), pracownicy wyższego szczebla stanowią zaledwie 3 promile.Duży przyrost zanotowano wśród pracowników biurowych, gdzie w porównaniu rok do roku wydano o 1139 zezwoleń więcej, co daje tej grupie 5,1% udziału pośród wszystkich zawodów.W stosunku do ubiegłego roku, liczba wydawanych zezwoleń na pracę spadła najbardziej dla: informatyków , których liczebność zmniejszyła się o połowę (z 1,2 tys. do 600), specjalistów (-28% r/r) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników – z 63 tys. do 50 tys. (-20% r/r). Podobny spadek o 1/5 nastąpił wśród rolników i leśników. Na rynku pracy ubyło również operatorów i monterów maszyn, a także techników i średniego personelu – odpowiednio po -9% i -8% r/r.