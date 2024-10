Nowa polityka migracyjna. Co zmieni w sytuacji cudzoziemców na rynku pracy?

Rok po wyborach parlamentarnych rządzący rozpoczynają pracę nad nową polityką migracyjną. Nie jest zaskoczeniem, że zarówno pracodawcy, jak i sami cudzoziemcy mają wobec tych działań swoje oczekiwania. Z najnowszych doniesień Grupy Progres wynika m.in., że obcokrajowcy liczą przede wszystkim na uproszczenie procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia.

Chętnych do przyjazdu i pracy w Polsce nie brakuje. W pierwszej połowie 2024 r. liczba cudzoziemców, którzy wjechali do Polski, wyniosła 6 337 121, a w całym 2023 r. do Polski przybyło ich 14 031 061.

Z danych ZUS wynika, że na koniec czerwca 2024 roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. W ciągu miesiąca (od maja do czerwca) przybyło ich blisko 10 tys. Jeszcze w 2008 r. w bazie ZUS było jedynie 16 tys. cudzoziemców.

Według badania przeprowadzonego przez Grupę Progres wielu cudzoziemców ma długoterminowe plany związane z pobytem nad Wisłą – aż 42% Azjatów i 32% Afrykanów zamierza pracować w Polsce od 5 do 10 lat. Z kolei 37% Azjatów i 27% migrantów z Afryki przewiduje, że ich pobyt w Polsce będzie trwał od 10 do 20 lat.

Mimo że Polska jest dla nich atrakcyjnym miejscem do życia i pracy, obcokrajowcy oczekują pewnych ułatwień administracyjnych, a ich doświadczenia z polskimi urzędami nie zawsze są pozytywne. W ocenie cudzoziemców, którzy brali udział w badaniu, praca polskich urzędników otrzymała średnią ocenę 3,75 w skali od 1 do 5. Ponadto 16% badanych uważa, że urzędy w Polsce nie są dobrze przygotowane do obsługi cudzoziemców – urzędnicy często nie znają języków obcych, a formularze są trudnodostępne lub niezrozumiałe, co komplikuje załatwianie spraw urzędowych. 11% obcokrajowców doświadczyło nieprzyjemności w kontaktach z pracownikami służb administracyjnych w trakcie legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

W polityce migracyjnej Polski kluczowe jest też uwzględnienie aspektów integracji cudzoziemców. Niestety teraz takich działań brakuje, a o obcokrajowcach niejednokrotnie myśli się w sposób stereotypowy.

58 proc. mieszkańców Polski uważa, że cudzoziemcy - ze względu na religię - nie mogą pracować w takim trybie jak Polacy. Innym z mitów jest wykształcenie przyjezdnych – większość osób uważa, że migrujący do Polski cudzoziemcy go nie mają. Tymczasem z analizy kandydatów do pracy tymczasowej w naszym kraju przeprowadzonych przez Grupę Progres wynika, że aż 56% Azjatów, 49% osób z krajów afrykańskich i 34% pochodzących z państw zlokalizowanych w Ameryce Południowej ma wykształcenie wyższe. Średnią szkołę skończyło kolejno: 38%, 45% i 33% kandydatów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co zmieni w sytuacji cudzoziemców na rynku pracy? Możliwość zawieszenia przyjmowania wniosków azylowych. Konieczność integracji osób przyjeżdżających do Polski. Polityka przyspieszonych powrotów Polaków do kraju, zachęty do studiowania i pracowania w Polsce. Brak akceptacji dla tych projektów unijnych, które będą godzić w bezpieczeństwo kraju. To główne założenia polityki migracyjnej, nad którą rządzący rozpoczynają pracę rok po wyborach parlamentarnych.

Polska polityka migracyjna do tej pory była dość prowizoryczna, chaotyczna i nie spełniała wymagań rynkowych, co więcej nie odpowiadała na współczesne wyzwania i potrzeby polskiego rynku pracy. Na obecnym etapie trudno ocenić planowane zmiany. Z pewnością jednak nie powinno zabraknąć w nich kilku kluczowych kwestii. Ich pominięcie sprawi, że w polskim prawie faktycznie nic się nie zmieni – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezeska Grupy Progres. – Przede wszystkim potrzebne są działania i przepisy, które uproszczą procedury związane z legalizacją pobytu i pracy, a jednocześnie pozwolą, by ten proces był bezpieczny i pozwalał na zachowanie kontroli nad tym, kto przyjeżdża do naszego kraju oraz jakie są jego plany pobytowe. Teraz w dużym stopniu ten ciężar biorą na siebie pracodawcy, którzy sami weryfikują, kim jest kandydat do pracy, jaki jest jego potencjał kadrowy i jak długo zamierza on mieszkać i pracować w Polsce oraz czy chce osiąść u nas sam, czy z rodziną. Co więcej, załatwienie wszystkich urzędowych formalności trwa miesiącami. Ważne jest też, by uwzględniona została perspektywa długofalowa, a z niej wyraźnie wynika, że pięć krajów podlegających uproszczonej procedurze zatrudnienia nie zaspokoi potrzeb naszego rynku pracy. Dlatego konieczne jest rozszerzenie tej listy o państwa np. Azji, Afryki czy Ameryki Południowej, których zasoby kadrowe są na tyle duże, że możemy z nich czerpać, bo dostępni w nich kandydaci mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie i są chętni, by swoją ścieżkę kariery rozwijać nad Wisłą – dodaje Magda Dąbrowska, wiceprezeska Grupy Progres.

W polityce migracyjnej Polski kluczowe jest też uwzględnienie aspektów integracji cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas w celach zarobkowych. Dobrze zaplanowana integracja nie tylko ułatwi im adaptację w nowym środowisku, ale również przyczyni się do lepszej efektywności ich pracy i długoterminowego wkładu w rozwój gospodarczy kraju. Tworzenie sprzyjających warunków do nauki języka, dostępu do edukacji, służby zdrowia oraz równego traktowania na rynku pracy wzmacnia stabilność społeczną i buduje pozytywne relacje między migrantami a lokalnymi społecznościami. Niestety teraz takich działań brakuje, a o obcokrajowcach niejednokrotnie myśli się w sposób stereotypowy – dodaje Magda Dąbrowska, wiceprezeska Grupy Progres.

Proponowanych zmian jest bardzo dużo, w szczególności dotyczą one kwestii proceduralnych w wydawaniu dokumentów legalizacyjnych, sporej liczby nowych obowiązków nakładanych na pracodawcę zatrudniającego cudzoziemców, których niedotrzymanie będzie surowo karane, oraz instrumentów umożliwiających ręczne regulowanie liczby zatrudnionych cudzoziemców przez poszczególne organy. Pozostaje mieć nadzieję, że rządzący będą bardziej wsłuchiwali się w to, co mówią przedsiębiorcy, a konsultacje społeczne nie będą jedynie formalnością, z której nic nie wynika, podsumowuje wiceprezeska Grupy Progres.

Przeczytaj także: Pracownicy z Ukrainy doceniają warunki zatrudnienia w Polsce

