Jak, gdzie i za ile spędzamy wakacje 2020? Polska poza TOP3

Wakacje 2020 są inne niż wszystkie. Wbrew jednak wcześniejszym przewidywaniom, wielu Polaków pomimo ciągle istniejącego zagrożenia epidemicznego zdecydowało bądź zdecyduje się na urlop. Czy rzeczywiście postawiliśmy na wypoczynek w Polsce? Jakie kierunki cieszą największą popularnością? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza analiza serwisu Wakacje.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wydajemy w tym roku na wakacje?

Które kierunki cieszą się największą popularnością?

Jaki środek transportu wybieramy?

Jak duże znaczenie ma dla nas komfort?



Hity na wakacje 2020

Gdzie na wakacje w kraju?

Gwiazdki mają znaczenie

Samochodem czy samolotem?

Ile płacimy za wakacje 2020?

Turystyczna mapa Polski

Na szczycie zestawienia najpopularniejszych destynacji na wakacje 2020 zasadniczo bez zaskoczeń - pierwsze miejsce należy do Grecji (wzrost sprzedaży sięgnał 7 p.proc. rdr). Z jednej strony nie jest to niespodzianka, z drugiej jednak taki wynik stoi nieco w opozycji do wcześniejszych deklaracji Polaków, z których wynikało, że tegoroczny urlop spędzą przede wszystkim w Polsce. Tymczasem nasz kraj znalazł się dopiero na 5. pozycji, wyprzedzony przez Bułgarię, Hiszpanię i Włochy. Tuż za Polską uplasowały się Chorwacja, Cypr i Malta. Popularność tych kierunków w dużej mierze została uwarunkowana niedostępnością w ofercie popularnych wśród Polaków Egiptu, Tunezji i Turcji.Za miesiąc udział poszczególnych destynacji w tym wakacyjnym torcie z pewnością będzie wyglądał inaczej. Pod koniec lipca – dzięki odblokowaniu przez polski rząd lotów do kolejnych państw spoza Europy – do gry wróciła Turcja, a w sierpniu – Egipt – czyli ukochane przez Polaków miejsca na zagraniczny urlop.Jak już wspomniano powyżej, w lipcu br. w zestawieniu Wakacje.pl Polska znalazła się na piątym miejscu wśród najczęściej wybieranych kierunków na urlop. To awans o osiem pozycji w porównaniu do 2019 roku. I znowu – duży wpływ na ten stan rzeczy ma rozszerzenie przez biura podróży oferty krajowej.Które regiony wybieramy najczęściej? Zaskoczenia nie ma. Królują Pomorze Zachodnie, Tatry i Podhale oraz Wybrzeże Bałtyckie. Co ciekawe, w biurach podróży znajdziemy dziś też propozycje urlopu na Lubelszczyźnie i Roztoczu, hotele miejsce np. w Trójmieście czy 2-3 dniowy pobyt w Wieliczce. Średnio na wakacje w kraju wydajemy 1 996 zł – o blisko 700 zł mniej niż przed rokiem.Wczasy all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu w niedostępnych w lipcu, a cieszących się dużą popularnością wśród Polaków, Turcji czy Egipcie to koszt o kilkaset złotych od osoby mniejszy niż ten sam urlop w 4-gwiazdkowym hotelu w Hiszpanii. Dlatego też najbardziej popularne rok temu 4 gwiazdki, w lipcu tego roku zamieniliśmy na hotele 3-gwiazdkowe, co przełożyło się na niższą wartość średniej ceny rezerwacji.Zmiana standardu hotelu znajduje również odzwierciedlenie w wybieranej przez nas opcji wyżywienia. Dwukrotnie częściej niż w poprzednim roku rezerwujemy nocleg z samym śniadaniem, częściej stawiamy też na opcję HB (śniadania i obiadokolacje). W dużej mierze nasze urlopowe nawyki pozostają jednak bez zmian. Nadal najbardziej kochamy all inclusive. Taką formę wyżywienia wybrało 74 proc. osób rezerwujących w lipcu wycieczki w Wakacje.pl.Nadal najbardziej lubimy latać samolotem. W lipcu na taką formę transportu zdecydowało się aż 89 proc. klientów Wakacje.pl. To pokazuje, że koronawirus nie osłabił naszego zaufania do podróży samolotem, a dodatkowe zasady wprowadzone na lotniskach sprawiły, że naprawdę mogliśmy poczuć się bezpiecznie.Jednak tego lata częściej niż dotychczas wybieramy wakacje z dojazdem własnym. W porównaniu do 2019 roku udział tego typu wycieczek w sprzedaży wzrósł sześciokrotnie. Duży wpływ na taki wzrost miało istotne rozszerzenie oferty z dojazdem własnym w biurach podróży.5 322 zł – tyle średnio wydaliśmy w lipcu na tegoroczne wakacje . To o ponad 1200 zł mniej niż rok temu o tej samej porze. Jak kształtują się nasze wakacyjne wydatki w zależności od kierunku wakacji? W porównaniu do poprzedniego roku, średnio o 1 100 zł mniej płacimy za wakacje w Hiszpanii, a o 760 zł – za wczasy w Bułgarii. Na podobnym poziomie cenowym, co w ubiegłym roku, utrzymuje się Grecja.Wakacje 2020 we dwoje kosztują nas około 1 160 zł mniej niż w zeszłym roku (średnia cena rezerwacji w lipcu 2020 r. to 4 266 zł). Rodzice wyjeżdżający z jednym dzieckiem płacili średnio o 1000 zł mniej niż rok temu – na wakacje w tym roku przeznaczyli średnio 6440 zł. Rodzina z dwójką dzieci na tegoroczny wyjazd wakacyjny wydaje średnio 8 377 zł, czyli również mniej – o 1 370 zł – w porównaniu do lata 2019. Różnica jest wyraźna, a jej źródła powinniśmy upatrywać w kilku czynnikach.Jak wysokość tegorocznych wakacyjnych wydatków kształtuje się w poszczególnych województwach? Wyraźnie ponad średnią krajową, bo o około 1000-1300 zł więcej, w lipcu za urlop zapłacili mieszkańcy województw pomorskiego: 6 630 zł i zachodniopomorskiego: 6 182 zł. Na trzecim miejscu w tym rankingu znajdują się Dolnoślązacy – 6 054 zł. Najmniej na wakacje 2020 wydają mieszkańcy województw: wielkopolskiego – 4 026 zł, śląskiego – 4 132 zł i opolskiego – 5 013 zł.Wśród wakacyjnych destynacji prym wiedzie Grecja, która aż w czternastu województwach znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najchętniej wybieranych kierunków. W województwie śląskim palmę pierwszeństwa dzierżą Włochy, z kolei mieszkańcy Wielkopolski najczęściej rezerwowali wycieczki krajowe. W „trójkach” TOP kierunków w regionach znajdują się także Bułgaria, Hiszpania i Chorwacja.Na takie wyniki wpływ mają z pewnością: lokalizacja poszczególnych regionów (np. mieszkańcy południowych województw częściej wybierają wycieczki z dojazdem własnym do Chorwacji, Bułgarii czy Włoch), dostępność oferty oraz wprowadzane na początku sezonu letniego obostrzenia dla Śląska (m.in. zakaz lotów z lotniska w Katowicach do niektórych destynacji).