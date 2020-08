Udany urlop wypoczynkowy w czasie pandemii? Znamy sposoby

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, wielu Polaków zdecydowało się spędzić wakacje 2020 poza domem. Serwis Prezentmarzeń postanowił sprawdzić, jakie czynniki decydowały o tym, że urlop wypoczynkowy, na który udaliśmy się w czasach pandemii, uznawaliśmy za udany. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że liczyło się dla nas przede wszystkim doborowe towarzystwo, na które wskazało 55% badanych.

Polacy starają się spędzać czas wolny coraz aktywniej, a sport szczególnie ten z zastrzykiem adrenaliny jest dobrą odskocznią od codziennej rutyny i pozwala na szybką dawkę pozytywnej energii. To również dobry sposób na odreagowanie stresu związanego z pandemią oraz czasu który musieliśmy spędzić w domu. Nawet jeśli spędzamy letni wypoczynek w kraju, to szukamy w miejscu pobytu ciekawych i oryginalnych rozrywek. – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.



Jak pokazało badanie „Zwyczaje urlopowe Polaków 2020”, w tym roku polscy turyści w szczególności upodobali sobie Bałtyk (25%), mazurskie jeziora (17%) oraz góry (17%). 4 na 10 respondentów na urlop wypoczynkowy udało się z partnerem, 29% wyjechało z rodziną, a 27% z przyjaciółmi. 2 na 3 badanych zorganizowało swój wypoczynek samodzielnie, a 36% kierowało się przy tym rekomendacjami najbliższych.Jak już wspomniano we wstępie, gwarancją udanego urlopu było dla Polaków przede wszystkim dobre towarzystwo. 15% uzależniało dobrą zabawę od pogody, a 12% od dostępnych atrakcji.Zdecydowanie największą wartością urlopu wypoczynkowego okazała się możliwość odcięcia się od codziennych obowiązków i pracy (31%), regeneracja fizyczna i psychiczna (29%) oraz aktywne spędzenie czasu (18%).Najchętniej na urlopie spotykaliśmy się z bliskimi i przyjaciółmi (30%) oraz wypoczywaliśmy i leniuchowaliśmy (28%). Przyjemność sprawiało nam również korzystanie z lokalnych rozrywek (21%) oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych (18%).Najczęściej wybieraną formą rozrywki były sporty wodne (38%) jak kajaki, skutery wodne, windsurfing oraz inne plenerowe rozrywki (42%) na przykład parki rozrywki, parki linowe. Popularnością cieszyły się również sporty za kierownicą takie jak gokarty, quady, jazda off road – 16%.Letnie miesiące sprzyjają aktywności i sprawiają, że jesteśmy bardziej otwarci na nowe atrakcje i chętniej korzystamy także ze sportów ekstremalnych . Jak wynika z deklaracji respondentów badania, aż 62% uważa, że urlop to dobry moment na spróbowanie nowego sportu lub rozrywki.Na tegoroczny urlop Polacy przeznaczyli od 8 do 14 dni, tak deklaruje 30% ankietowanych. Niewiele mniej przeznaczyło do 7 dni – 26%, a 24% wypoczywało tylko w weekendy. Na ponad 14 dniowym urlopie było jedynie 9% osób.Zdaniem ponad połowy respondentów, biorących udział w badaniu, czas wypoczynku jest dobrym momentem na spróbowanie nowego sportu lub rozrywki. Mimo wakacyjnych nastrojów i chęci aktywnego spędzania czasu podczas wypoczynku, co trzeci respondent miał jednak obawy – czy tegoroczny urlop będzie bezpieczny ze względu na pandemię.