5 głównych trendów w cyfryzacji środowiska pracy

Zakrojona na szeroką skalę cyfryzacja prowadzi do równie głębokiego przemodelowania biznesu. Do wdrażania nowych technologii potrzebna jest jednak transformacja na poziomie samej organizacji. Środowisko pracy to dziś coś, co potrzebuje zredefiniowania. Jakie działania warto podjąć w tym kierunku?

1. Hybrydowe środowisko pracy – efektywne finansowo, zorientowane na pracowników i ekologicznie zrównoważone

2. Automatyzacja kluczem do większej efektywności operacyjnej i tworzenia wartości biznesowej

3. Zespoły Wysokiej Wydajności, czyli samoorganizacja, cross-funkcjonalność i dostosowanie do potrzeb

4. Nauka w zakresie nowych obowiązków

5. Poczucie wspólnego celu kluczowe do zmian w biznesie

Firma IDC przeprowadziła setki wywiadów z europejskimi liderami biznesu. Na ich podstawie wyodrębniono 5 najważniejszych inicjatyw Future of Work, które definiować będą środowisko pracy w najbliższej przyszłości. Oto one.Z badań zrealizowanych przez IDC wynika, że nagła kariera pracy zdalnej nie zakończy się wraz z końcem pandemii. Okazuje się, że z rozwiązań home office nadal zamierza korzystać 2/3 europejskich firm. Nie inaczej jest w naszym kraju, gdzie wypracowane w dobie koronawirusa polityki zamierza utrzymać przeszło 70% firm.Nie oznacza to, że firmy porzucą nagle swoją przestrzeń biurową, ale raczej postawią na elastycznie środowisko pracy, które ułatwiać będzie zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym Ponadto, będą wspierać inicjatywy wellbeing , dbając o samopoczucie pracowników (tak fizyczne jak i psychiczne) niezależnie od miejsca wykonywanej pracy.Wracając do biur organizacje planują inwestycje w szereg technologii wspierających. Według badań IDC, 36% organizacji w Polsce zamierza wzbogacić środowisko pracy o bezdotykowy osprzęt umożliwiający np. samoczynne otwieranie drzwi, 34% technologie monitorujące temperaturę i stan zdrowia pracowników, a 27% planuje zainwestować w aplikacje mobilne pozwalające na komunikację z pracownikami na tematy zdrowotne.Home office w nowej rzeczywistości oznaczać będzie większą wydajność. W domach pojawią się mini biura, bezpieczniejszy i bardziej stabilny internet. Ewolucja dotknie także przestrzeń biurową - pojawią się rozwiązania wspierające współpracę i tzw. co-kreację (czyli wspólne tworzenie określonych rozwiązań) na miejscu. Na przedmieściach pojawią się mniejsze biura, a olbrzymie powierzchnie w centrach miast zostaną odpowiednio zracjonalizowane.Z badań IDC wynika, że przeszło połowa (54%) firm w Europie będzie zwiększać nakłady na automatyzację procesów biznesowych - w Polsce odsetek ten jest niewiele mniejszy i wynosi 47%. Automatyzacja stanie dźwignią rozwoju i tworzenia innowacji. Badania IDC wskazują, że w wyniku automatyzacji zadań biznesowych pracownicy będą koncentrować się na zadaniach o wyższej wartości, zostaną przekwalifikowani lub zostaną przeniesieni do innej roli.Na znaczeniu zyska też zaawansowana analityka i uczenie maszynowe - te technologie będą wykorzystywane do odkrywania nowych wzorców, wyznaczania kierunków usprawnień i poprawy wydajności (m.in. w badaniach przesiewowych w medycynie, profilowaniu klientów, modelowaniu ryzyka). Dzięki temu zostaną przedefiniowanie przepływy i procesy pracy, a zadania podzielone między człowiekiem i maszyną, wzmacniając współpracę i synergię.Nazwy stanowisk i tytuły przestaną mieć znaczenie – pracownicy będą przypisani tam, gdzie niezbędne będą ich kompetencje. To podejście, czerpiące garściami z modelu agile, nie będzie monitorowania pracy poszczególnych pracowników, ale koncentrowanie się na wyniku zespołu. Te zespoły charakteryzują się pełną odpowiedzialnością, orientacją na wynik i transparentnością.Badania IDC pokazały także, że ponad połowa europejskich organizacji zwiększy inwestycje w szkolenia. Podnoszenie kompetencji będzie niezbędne do wzmacniania kapitału intelektualnego, wspierającego tworzenie innowacji, a w efekcie – zyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Szkolenia będą prowadzone w sposób wielokanałowy (m.in. twarzą w twarz, przez Internet, telefon komórkowy), a ich przebieg będzie mierzony i ściśle powiązany z wynikami biznesowymi. Nauka stanie się częścią pracy. Pracownicy będą nieustannie zyskiwać nowe kompetencje cyfrowe, ale także poszukiwać innowacyjnych sposobów rozwiązywania codziennych problemów w pracy.W strategiach firm świat cyfrowy stanie się jednym z kluczowych miejsc do budowy biznesowej odporności, a poczucie wspólnego celu będzie motorem napędowym i czynnikiem motywującym pracowników. Warto przy tym zaznaczyć, że cel organizacji będzie wykraczał poza korzyści finansowe i obejmował oddziaływanie społeczne i ekologiczne. Firmy stworzą też nowy zestaw wskaźników (KPIs – Key Performance Indicators, czyli wskaźnik efektywności oraz KBIs –Key Behaviour Indicators, czyli wskaźnik behawioralny, uwzględniający m.in. umiejętności z zakresu adaptacji do zmian, działań w grupie, rozwiązywania problemów oraz pracy z ludźmi i maszynami.) do pomiaru długoterminowej wartości biznesowej.