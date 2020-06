Pracodawcy zadowoleni: I tura wdrożenia PPK poszła gładko

Zaangażowanie i ponadprogramowe wręcz wysiłki instytucji finansowych sprawiły, że wdrożenie I tury Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) przebiegło nader gładko. W badaniu zrealizowanym przez IZFiA i IGTE przedstawiciele TFI i PTE wyraźnie pochwalili współpracę z KNF i PFR.

wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (66,7%), szkoleń dla pracowników (66,7%) oraz pomocy przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (53,3%).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakich elementów oczekiwali pracodawcy w ramach oferowania i wdrożenia ppk? Pracodawca oczekiwali przede wszystkim wsparcia merytorycznego oraz szkoleń dla pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

– Wyniki badania pokazują, że instytucje finansowe wykazały się dużym profesjonalizmem oraz społeczną odpowiedzialnością i wzięły na siebie dodatkowe, niewynikające z ustawy obowiązki dotyczące wdrażania PPK. Udzieliły ponadprogramowego, często bardzo szerokiego wsparcia pracodawcom, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie planów i wspierać rozwój systemu długoterminowych oszczędności. Wykazywały przy tym dużą kreatywność i profesjonalizm – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Procedury administracyjne KNF i PFR Portal Żaden z respondentów nie narzekał na procedury administracyjne w KNF i PFR Portal Ż. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

– Cieszy nas pozytywna ocena naszej pracy przez instytucje finansowe. Staraliśmy się przygotować praktyczne i proste rozwiązania oraz po partnersku wspierać aplikujące do nas podmioty. Instytucje finansowe mogą liczyć na pomoc PFR Portal PPK. Ze wszystkimi staramy się pracować w sposób profesjonalny, nikogo nie faworyzujemy - na stronie www.mojeppk.pl prezentujemy w identyczny sposób oferty, zamieszczamy materiały edukacyjne. Organizujemy spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych minimum raz na kwartał, a także spotkania indywidualne, co więcej zapraszamy ich reprezentantów do udziału w przygotowywanych lub wspieranych przez nas konferencjach tematycznych – komentuje Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Z badania IZFiA i IGTE wynika, że zakres wsparcia, jakie pracodawcy otrzymali ze strony instytucji finansowych przy wdrażaniu PPK przekroczył ustawowo określone minimum. 2 na 3 ankietowanych (66,7%) uważa, że pomoc była znacząco większa od tej, którą zakładały ustawowo narzucone obowiązki, a 20% określiło ją jako większą. Jednocześnie 13,3% badanych nie potrafiło określić zakresu udzielonego wsparcia.Jakich elementów oczekiwali pracodawcy w ramach oferowania i wdrożenia PPK? Z udzielonych odpowiedzi wynika, że oczekiwali oni przede wszystkim:Nieco rzadziej wymieniane były narzędzia komunikacji kierowanej do pracowników (40%), dodatkowe benefity (33,3%), najtańsza oferta (26,7%) czy wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu dokumentacji (13,3%).Rolę instytucji finansowych we wdrożeniu podkreślają również kryteria wyboru stosowane przez pracodawców. Wśród najważniejszych wymieniono zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7%), renomę/markę instytucji finansowej (20%) oraz doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym (13,3%). Koszty prowadzenia PPK (6,7%) oraz osiągane wyniki inwestycyjne (6,7%) zdaniem instytucji finansowych nie decydowały o wyborze. Jednocześnie 1/4 instytucji finansowych nie była w stanie wskazać konkretnego kryterium (26,7%), jakim kierowali się pracodawcy.Jednocześnie respondenci bardzo dobrze ocenili pracę instytucji, które weryfikowały aplikacje złożone przez TFI i PTE. W ich jednomyślnej opinii przejście przez procedury administracyjne w KNF i PFR Portal przebiegało sprawnie i bez problemów (100%).