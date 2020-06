GUS: w maju kolejne obniżki cen produktów rolnych

Jak poinformował właśnie GUS, w piątym miesiącu bieżącego roku ceny skupu podstawowych produktów rolnych okazały się o 3,3% niższe aniżeli w kwietniu. Jeszcze większe spadki (7,0%) widoczne są w ujęciu rocznym.

Ceny skupu

Ceny skupu ważniejszych produktów rolnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego miesiąca Spadek cen skupu podstawowych produktów rolnych w maju 2020 r. w stosunku do kwietnia 2020 r. był wynikiem obniżek cen żywca wieprzowego, drobiu i mleka. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany cen skupu podstawowych produktów rolnych do poprzedniego roku Ceny skupu wszystkich podstawowych produktów rolnych, poza pszenicą, w maju br. były niższe od notowanych w maju 2019 r. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak wynika z komunikatu GUS, w maju 2020 r. w porównaniu z kwietniem br. wzrosły ceny skupu zbóż oraz żywca wołowego. Obniżki objęły z kolei ceny ziemniaków, żywca wieprzowego, drobiu i mleka.W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, w maju br. ceny większości produktów rolnych były niższe. W górę powędrowały tylko ceny pszenicy i kukurydzy.W maju 2020 r. za pszenicę płacono 81,56 zł/dt, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z takim samym okresem roku poprzedniego odpowiednio: o 1,8% i o 3,2%.Cena żyta wyniosła 60,66 zł/dt i była wyższa o 2,4% niż w kwietniu br., natomiast w stosunku do maja 2019 r. niższa o 19,5%.Za ziemniaki płacono średnio 83,33 zł/dt, tj. mniej zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego miesiąca roku ubiegłego odpowiednio: o 2,5% i o 6,4%.W maju 2020 r. ceny żywca wołowego (6,22 zł/kg) wzrosły w skali miesiąca o 1,7%, natomiast w skali roku spadły o 4,5%.Ceny żywca wieprzowego kształtowały się na poziomie 5,31 zł/kg i spadły zarówno w skali miesiąca (o 12,6%), jak i w skali roku (o 8,9%).GUS podaje również, że ceny drobiu rzeźnego (3,31 zł/kg) w skali miesiąca spadły o 0,8%, a w skali roku – o 14,3%.W maju br. za 1 hl mleka płacono 130,88 zł, tj. mniej zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i w porównaniu z majem 2019 r. odpowiednio: o 1,5% i 2,8%.