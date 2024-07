Rynek pracy, czyli pesymizm pracowników i problemy firm

Pojawił się najnowszy raport Hays Poland "Rynek pracy 2024. Półroczny przegląd trendów". Opracowanie niesie za sobą umiarkowanie optymistyczne wieści. Okazuje się bowiem, że spowolnienie na rynku pracy staje się coraz bardziej dostrzegalne dla specjalistów i menedżerów, co skutkuje obawami o przyszłość kariery zawodowej. Jednocześnie trudno jest mówić w naszym kraju o rynku pracodawcy. Ci ostatni borykają się bowiem z istotnymi problemami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak pracownicy oceniają perspektywy dla swojej kariery zawodowej?

Jakiego rodzaju trudności ze znalezieniem pracowników spodziewają się firmy?

Jaki odsetek pracodawców posiada plany w zakresie rekrutacji pracowników?

Czy firma spodziewa się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników Pesymiści jako uzasadnienie swojej opinii najczęściej wskazują rosnące oczekiwania kandydatów

Aby pozyskać i zatrzymać utalentowanego pracownika organizacja wciąż musi o niego zawalczyć. Chociaż nie jest to równie trudnym zadaniem, co w szczycie ożywienia rekrutacyjnego, to wymaga odpowiedniego planowania, strategii oraz atrakcyjnej oferty. Pracodawcom i kandydatom najtrudniej jest porozumieć się w kontekście finansowym. Jest to szczególnie problematyczne w przypadku profesjonalistów, którzy mają obecnie pracę i oczekują, że potencjalne ryzyko związane ze zmianą miejsca zatrudnienia zostanie im wynagrodzone odpowiednio wysokimi zarobkami – podkreśla Alex Shteingardt.

DOBRA WIADOMOSĆ: FIRMY PLANUJĄ REKRUTACJE

Czy firma spodziewa się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników Pesymiści jako uzasadnienie swojej opinii najczęściej wskazują rosnące oczekiwania kandydatów

Specjaliści i menedżerowie mniej chętnie zmieniają pracę, a nakłonienie ich do udziału w rekrutacji, utrzymanie ich zainteresowania i przekonanie do przyjęcia oferty jest wymagające. Kandydaci podtrzymują wysokie oczekiwania dotyczące wynagrodzenia, stabilności zatrudnienia i kultury organizacyjnej. W obliczu ograniczonych i często bardzo sztywnych budżetów rekrutacyjnych, znalezienie porozumienia bywa naprawdę trudne. Sytuacji nie ułatwia rekordowo niska stopa bezrobocia oraz luka kompetencji, która wciąż doskwiera pracodawcom – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz, Executive Director CEE, Enterprise Solutions w Hays.

Charakterystyka rynku pracy 57 proc. ogółu pracodawców zgadza się z twierdzeniem, że w pierwszym półroczu 2024 kandydaci mieli nierealistyczne oczekiwania finansowe

OŻYWIENIE NA HORYZONCIE?

Polska przechodzi transformację z kraju postrzeganego jako źródło nisko kosztowej kadry do rynku oferującego wysokiej klasy kompetencje za umiarkowaną w skali światowej cenę. Między innymi z tego powodu słyszymy doniesienia o odpływie inwestycji z Polski i redukcjach etatów – również na tak wyspecjalizowanym rynku jak IT, który w ostatnich latach prosperity uległ przeskalowaniu. Obecnie doświadczamy zatem zapowiedzi okresu przejściowego, kiedy informacje o przypadkach opuszczania polskiego rynku przez inwestorów wybijają się na tle doniesień o nowych inwestycjach dużego kalibru – komentuje Łukasz Grzeszczyk, Executive Director CEE, Investors Consulting & Talent Location Strategy w Hays.

Charakterystyka rynku pracy 57 proc. ogółu pracodawców zgadza się z twierdzeniem, że w pierwszym półroczu 2024 kandydaci mieli nierealistyczne oczekiwania finansowe

Organizacje dążą do optymalizacji kosztów, co niejednokrotnie przejawia się rezygnacją z tworzenia nowych etatów na rzecz zwiększania zakresu obowiązków obecnych pracowników. Istnieje natomiast granica tego, jak wiele mogą na siebie przyjąć jednostki i wciąż utrzymywać wysoki poziom efektywności i satysfakcji z pracy. Pracodawcy dochodzą do tej konkluzji i w związku z tym stopniowo otwierają się na rekrutacje. Jest to jednak powolny proces, który wymaga po stronie firm licznych analiz. Pierwsze oznaki ewentualnego ożywienia dostrzeżemy zatem nie wcześniej niż pod koniec roku – prognozuje Aleksandra Tyszkiewicz, Executive Director CEE, Enterprise Solutions w Hays.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy obecnie ostrożniej patrzą w przyszłość niż na początku roku 2024. W ostatnim czasie aktywność na polskim rynku pracy wyraźnie spowolniła, a na atrakcyjne oferty zatrudnienia kandydaci niejednokrotnie muszą poczekać dłużej niż przyzwyczaiły ich do tego minione lata ożywienia rekrutacyjnego. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach najnowszego badania Hays Poland „Rynek pracy 2024. Półroczny przegląd trendów”, w którym udział wzięło blisko 1300 pracodawców oraz 1000 specjalistów.O ile 40 proc. specjalistów i menedżerów pozytywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe w drugiej połowie roku, to negatywnie na ten temat wypowiada się 34 proc. respondentów. Stanowi to wynik o 20 pkt proc. wyższy niż pół roku wcześniej.Jak zauważa Alex Shteingardt, dyrektor regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią w Hays, zatrudnienia aktywnie poszukuje obecnie więcej osób niż przed rokiem, co wynika zarówno z redukcji etatów, ale też niepewności pracowników wobec ich przyszłości w obecnym miejscu pracy. Jednocześnie podkreśla, że trudności ze znalezieniem pracy – choć występują częściej niż do tego przywykliśmy w ostatnich latach – nie są zjawiskiem powszechnym.Plany rekrutacyjne deklaruje 84 proc. firm objętych badaniem Hays, natomiast wiele z nich będzie dotyczyło wypełnienia wakatów powstałych wskutek rotacji pracowników. Spowolnienie na rynku pracy nie sprawiło jednak, że rekrutacje stały się szybkie i łatwe. Na przestrzeni półrocza aż o 8 pkt proc. wzrósł odsetek pracodawców spodziewających się wyzwań rekrutacyjnych.Pracodawcy poproszeni o porównanie trudności rekrutacyjnych w minionej i nadchodzącej połowie roku, zazwyczaj nie przewidują większych zmian (54 proc.). Natomiast respondentów przewidujących, że rekrutacje w drugim półroczu 2024 będą trudniejsze, jest więcej niż tych spodziewających się łatwiejszych procesów. Pesymiści jako uzasadnienie swojej opinii najczęściej wskazują rosnące oczekiwania kandydatów (78 proc.) oraz ograniczenia budżetowe (57 proc. – co stanowi wynik o 39 pkt proc. wyższy niż w lipcu minionego roku).Ponadto 57 proc. ogółu pracodawców zgadza się z twierdzeniem, że w pierwszym półroczu 2024 kandydaci mieli nierealistyczne oczekiwania finansowe, natomiast 44 proc. – że na rynku występował niedobór kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie.Eksperci Hays są zgodni: o ile niektórzy inwestorzy opuszczają Polskę i redukują etaty, to w ich miejsce pojawiają się inni, często z bardziej wyspecjalizowanymi i opłacalnymi projektami, oferującymi atrakcyjne zatrudnienie. Bilans wciąż jest dodatni, co pozwala spojrzeć w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Przewidują również, że pewnego ożywienia rekrutacyjnego zarówno po stronie nowych inwestorów, jak i pracodawców już obecnych na polskim rynku pracy, można spodziewać się w ostatnim kwartale 2024 roku.