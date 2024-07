Zwolnienia pracowników w mediach: rośnie liczba publikacji

Rośnie liczba publikacji w mediach o zwolnieniach pracowników - wynika z danych Instytutu Przywództwa. W rekordowym marcu 2024 roku na portalach internetowych ukazało się ich prawie 11 tysięcy. Od stycznia 2022 roku liczba tych doniesień wzrosła o ponad 40%.

Przeczytaj także: Główny ekonomista Credit Agricole wygrywa ranking cytowań

W pierwszym kwartale tego roku zgłoszono ok. 8 tys. zwolnień grupowych. Rocznie ta skala w ostatnich latach to ok. 30 tys. Zatem nie ma jeszcze powodów, by bić na alarm. Natomiast informacje o tym, że tak duże fabryki jak Nokia, Volvo Buses czy Levi Strauss znikają z polskiego rynku zawsze są niepokojące. Powodem są na pewno rosnące koszty pracy i energii. Nasza gospodarka do tej pory działała jako „best cost country”, dlatego firmom opłacało się u nas inwestować. Teraz coraz częściej wybierają odleglejsze kierunki, gdzie jest taniej. Natomiast nasza gospodarka nie jest na tyle innowacyjna, by przyciągać zaawansowane technologie, a inwestycje wewnątrz kraju również są na niskim poziomie – wskazuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Aspekt psychologiczny doniesień medialnych

Jest to nie tylko nieetyczne, ale również szkodliwe dla morale i produktywności całego zespołu. Dobry lider powinien zawsze dążyć do transparentności i komunikacji z pracownikami. Nagłe zwolnienia prowadzą do destabilizacji w miejscu pracy i mogą zniweczyć zaufanie do zarządu – mówi Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba publikacji na temat zwolnień w zakładach pracy na portalach internetowych - wykres Z danych Instytutu Przywództwa wynika, że od stycznia 2022 roku liczba tych doniesień wzrosła o ponad 40%, osiągając rekordowe prawie 11 tysięcy publikacji w marcu 2024 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Doniesienia medialnie nie sprzyjają rozmowom o podwyżkach

Pracownicy odczuwają większą presję i obawiają się o swoje miejsca pracy, co utrudnia im prowadzenie rozmów o podwyżkach i awansach. Kiedy pracownicy stale stykają się z doniesieniami o zwolnieniach, wzrasta ich poczucie niepewności. Boją się o swoje miejsca pracy, co zwiększa stres i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa. W takiej atmosferze pracownicy mogą nie czuć się komfortowo, aby inicjować rozmowy o podwyżkach czy awansach. Strach przed zwolnieniem może sprawić, że będą bardziej skłonni zgadzać się na status quo zamiast aktywnie dążyć do poprawy swoich warunków pracy – zauważa Piotr Gąsiorowski.

Koniec roku sprzyja tematowi zwolnień

W obliczu takich sezonowych wzrostów doniesień o zwolnieniach liderzy muszą szczególnie dbać o utrzymanie stabilności i zaufania w swoich zespołach. Ważne jest, aby w tym okresie wzmacniać komunikację wewnątrz firmy. Regularne aktualizacje na temat kondycji firmy i przyszłych planów mogą pomóc złagodzić obawy pracowników. Pracownicy muszą wiedzieć, że zarząd jest świadomy ich niepokoju i podejmuje kroki, aby ich informować. Zachęcanie do otwartych rozmów, gdzie pracownicy mogą zadawać pytania i wyrażać swoje obawy, jest kluczowe. To buduje zaufanie i poczucie wsparcia ze strony liderów – mówi prezes Instytutu Przywództwa.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba publikacji na temat zwolnień w zakładach pracy na portalach internetowych - I 2022-VI 2024 W styczniu 2022 r. ukazało się 5,8 tys. publikacji na temat zwolnień, w czerwcu 2024 r. było to już ponad 8,2 tysiąca, a w rekordowym marcu br. prawie 11 tysięcy publikacji. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przeczytaj także: Coraz więcej zwolnień grupowych

Instytut Przywództwa sprawdził, jak często na portalach internetowych ukazywały się informacje na temat zwolnień pracowników. Przeanalizowano dane za okres od stycznia 2022 roku do czerwca 2024 roku. W styczniu 2022 r. ukazało się 5,8 tys. publikacji na temat zwolnień, w czerwcu 2024 r. było to już ponad 8,2 tysiąca, a w rekordowym marcu br. prawie 11 tysięcy publikacji.Wzrost liczby publikacji na temat zwolnień pracowników jest sygnałem, który może wskazywać na rosnącą niepewność na rynku pracy. Prezes Instytutu Przywództwa zwraca uwagę na coraz częściej pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje o zwalnianiu pracowników bez wcześniejszego dialogu i odpowiedniego przygotowania kadry.Coraz więcej publikacji o zwolnieniach w przestrzeni medialnej to także potencjalny problem dla pracowników w rozmowach o oczekiwanych podwyżkach. Kiedy pracownicy czują się doceniani i bezpieczni, są bardziej skłonni do aktywnego uczestnictwa w rozmowach o podwyżkach i awansach, co przyczynia się do ogólnego wzrostu motywacji i zaangażowania w zespole. W dłuższej perspektywie silne, zbudowane na zaufaniu zespoły są bardziej produktywne i innowacyjne, co przekłada się na sukces całej firmy.Analiza Instytutu Przywództwa wskazuje również na sezonowe fluktuacje z zauważalnym wzrostem publikacji w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych. W okresie od czerwca do grudnia 2022 roku nastąpił wzrost o 40%, a w analogicznym okresie 2023 roku - wzrost o 27%. Te dane sugerują, że końcówka roku jest szczególnie intensywna pod względem komunikatów o zwolnieniach, co może być związane z rocznymi podsumowaniami i planami restrukturyzacyjnymi w firmach. Potwierdzają to również dane rynkowe. Nowo zarejestrowanych bezrobotnych w styczniu 2024 r. było o ponad 30 proc. więcej niż w grudniu 2023 r., wynika z danych GUS.