28% pracowników obawia się zwolnień grupowych

LiveCareer przedstawia wyniki badania poświęconego kwestii zwolnień grupowych. Ten temat zyskał w ostatnim czasie sporo na aktualności, głównie za sprawą masowych redukcji etatów, które zapowiedzieli tacy giganci jak Poczta Polska, Intel, Carrefour, Beko Europe, Black Red White, Collins Aerospace czy Oriflame.

Przeczytaj także: Zwolnienia grupowe: pracownicy muszą pamiętać o swoich prawach

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu Polaków zostało bezpośrednio dotkniętych zwolnieniami grupowymi?

Jak oceniają sposób przeprowadzenia zwolnień grupowych?

Jakie są emocje, obawy i nadzieje Polaków w kontekście zwolnień grupowych?

Zwolnienia grupowe w liczbach. Kogo dotyczą i jak są oceniane?

bardzo dobrze — 17%

raczej dobrze — 37%

raczej źle — 35%

bardzo źle — 11%.

transport i logistyka

motoryzacja

AGD

energetyka

nowe technologie

usługi.

Czy rynek pracy zadrży? Obawy i nadzieje Polaków w kontekście zwolnień grupowych

zauważalne problemy finansowe firmy — 44%

zmiany w strukturze organizacyjnej firmy — 41%

niski popyt na produkty lub usługi firmy — 28%

strategiczne decyzje podjęte przez firmę — 28%

duża konkurencja na rynku — 25%.

Państwo na ratunek? Przepisy i odprawy oczami Polaków

jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli dana osoba pracowała w firmie krócej niż 2 lata

dwumiesięcznego wynagrodzenia — jeśli okres zatrudnienia w firmie wynosił od 2 do 8 lat

trzymiesięcznego wynagrodzenia — o ile firma zatrudniała danego pracownika dłużej niż 8 lat.

pomoc w znalezieniu nowej pracy

wsparcie psychologiczne

dodatkowe wsparcie finansowe (np. zasiłek, bony na zakupy)

darmowe kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

dłuższe ubezpieczenie zdrowotne

zawieszenie składek ZUS

wsparcie rzeczowe (np. zapewnienie żywności, ubrań).

poinformowanie związków zawodowych o skali i przyczynach zwolnień grupowych

przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie ze związkami zawodowymi lub innymi przedstawicielami pracowników

pisemne poinformowanie powiatowego urzędu pracy o swoich zamiarach

powiadomienie urzędu pracy o ustaleniach przyjętych w porozumieniu z pracownikami.

Okazało się, że aż 26% Polaków, którzy mają doświadczenie zawodowe, przynajmniej raz straciło pracę w wyniku zwolnień grupowych. Jednocześnie 19% badanych z tej grupy przyznaje, że w ciągu ostatnich 5 lat ich obecny pracodawca tylko raz przeprowadził takie zwolnienia, a 12% — że zrobił to kilka razy. Jak oceniają sposób ich przeprowadzenia? Oto wyniki:Osoby, które wskazały odpowiedź negatywną (raczej źle lub bardzo źle), zwracają uwagę m.in. na nieodpowiednie traktowanie pracowników , łamanie przepisów, wywieranie presji na osiąganie wyników (a następnie zwalnianie osób, które nieco gorzej sobie radzą) oraz odwlekanie poinformowania załogi o swoich planach do ostatniej chwili.W ciągu ostatnich 5 lat najbardziej narażeni na zwolnienia grupowe byli pracownicy handlu oraz przemysłu i budownictwa – w tych grupach aż 30% badanych straciło pracę w wyniku redukcji etatów.Warto jednak nadmienić, że planowane na 2025 rok zwolnienia grupowe w Polsce w rzeczywistości dotkną wielu różnych branż. Poza handlem, budownictwem i przemysłem, na czarnej liście znalazły się m.in.:Skala zwolnień grupowych zależy również od regionu. Obecnie najwięcej redukcji etatów planuje się w Łodzi, Zielonej Górze i Warszawie.Tylko 60% badanych pracowników nie obawia się, że straci pracę w tym trybie (a przynajmniej nie w najbliższym czasie). Niestety, 21% pracujących Polaków deklaruje lekkie obawy przed zwolnieniem grupowym, a 7% bardzo się tego boi.Co ciekawe, to mężczyźni czują większe zagrożenie utratą pracy — być może z uwagi na fakt, że w branżach, które są najbardziej narażone na redukcję etatów, pracuje więcej panów niż pań. Z naszych danych bowiem wynika, że zwolnień grupowych obawia się co trzeci mężczyzna i tylko co piąta kobieta.Jednocześnie wśród ankietowanych, którzy czują się zagrożeni utratą pracy w tym trybie, aż 34% potwierdziło, że ich pracodawca oficjalnie zapowiedział już takie zwolnienia. Obawy tych osób są więc całkowicie uzasadnione.U pozostałych osób te obawy potęgują przede wszystkim:Wśród pozostałych przyczyn, które wpływają na ich poczucie niepewności, pojawiły się postępująca automatyzacja pracy (15%), mniejsza liczba inwestycji firmy (13%) i globalny lub lokalny kryzys ekonomiczny (11%). A dużo rzadziej — zakończenie lub zerwanie przez firmę umów z kluczowymi partnerami biznesowymi (7%) oraz zmiany w regulacjach prawnych lub podatkowych (4%).Jednocześnie tylko 14% pracujących uczestników badania, którzy czują zagrożenie zwolnieniem grupowym pomimo milczenia ze strony pracodawcy, twierdzi, że ich branża jest szczególnie narażona na redukcję etatów.Z naszych danych wynika, że aż 2/3 Polaków (66%) uważa obowiązujące odprawy za zbyt niskie. Taką opinię wyraziło 3 na 4 ankietowanych w wieku 59 lat lub więcej i tylko co drugi badany do 25. roku życia. Z pewnością wpływają na to niskie emerytury oraz fakt, że im starsza osoba, tym większe ma wyzwanie ze znalezieniem nowej pracy (a przynajmniej wielu tak się wydaje).Kolejne 29% uczestników naszego badania twierdzi, że odprawy są na odpowiednim poziomie, a zaledwie 5% uważa je za zbyt wysokie.Przypomnijmy, że obecnie kwestię zwolnień grupowych reguluje ustawa z dn. 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Według przepisów, minimalna odprawa dla pracownika po zwolnieniu grupowym musi mieć wysokość:Następnie zadaliśmy respondentom pytanie o ich oczekiwania względem prawa w tym zakresie. Jak się okazało, aż 70% pytanych osób liczy na dodatkową pomoc państwa dla osób objętych zwolnieniami grupowymi.Wśród ich propozycji pojawiły się m.in.:Co ciekawe, niektórzy już teraz mogą liczyć na część z tych udogodnień — np. osoby, które w tym roku stracą pracę w fabrykach Beko Europe w Łodzi i we Wrocławiu. Jest to jednak wewnętrzna decyzja każdej z firm i wynika z oczekiwań pracowników.Obecne przepisy stanowią, że do obowiązków pracodawcy w tym zakresie należą przede wszystkim:Jednocześnie nie każdy pracownik może zostać objęty zwolnieniem grupowym. Pod szczególną ochroną państwa znajdują się m.in. kobiety w ciąży, osoby przebywające na urlopach dla rodziców czy pracownicy młodociani.