T‑Mobile rozszerza usługi Disaster Recovery, wprowadzając możliwość skorzystania z nich w modelu as a Service.

Przeczytaj także: Usługa Border Steering w T-Mobile

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com T-Mobile wprowadza usługę Disaster Recovery as a Service Disaster Recovery as a Service to usługa zapasowego wirtualnego centrum danych. W wypadku awarii, dostęp do zreplikowanych danych możliwy będzie z infrastruktury Private Cloud lub Wirtualnego Centrum Danych T‑Mobile z opcją ich backupowania do drugiego, oddalonego o kilkaset kilometrów ośrodka operatora.

Disaster Recovery as a Service to usługa zapasowego wirtualnego centrum danych, w ramach której T‑Mobile zapewnia możliwość awaryjnego odtworzenia firmowego środowiska VMware na georedundantnej infrastrukturze T‑Mobile. W wypadku awarii, dostęp do zreplikowanych danych możliwy będzie z infrastruktury Private Cloud lub Wirtualnego Centrum Danych T‑Mobile z opcją ich backupowania do drugiego, oddalonego o kilkaset kilometrów ośrodka operatora (DC w Warszawie i w Krakowie). Dzięki temu, nawet w sytuacji wystąpienia np. katastrofy naturalnej lub ataku cybernetycznego, dane firmowe będą bezpieczne, a ciągłość biznesu niezagrożona.Przez cały czas aktywnej usługi DRaaS, klient płaci jedynie za przechowywane, zreplikowane dane. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej pobierane są wyłącznie w sytuacji wystąpienia awarii i uruchomienia procesu odzyskiwania danych. Z rozwiązania mogą skorzystać między innymi firmy, które chcą zabezpieczyć swoje środowisko IT przed utratą danych i innymi niespodziewanymi zdarzeniami, mogącymi zaburzyć ciągłość działania biznesu. Jest to również rozwiązanie dla podmiotów, chcących dywersyfikować swoje zasoby informatyczne tak, aby zapewnić redundancję geograficzną lub potrzebują zapasowego środowiska w celu spełnienia wymagań regulacyjnych oraz firmowej polityki bezpieczeństwa.T-Mobile posiada rozległą sieć obiektów kolokacyjnych w kraju, w tym 6 komercyjnych centrów danych dla usług kolokacji, hostingu serwerów i cloud computing. Umiejscowienie obiektów data center w różnych lokalizacjach geograficznych pozwala klientom na bezpieczne replikowanie maszyn wirtualnych. Co ważne, wszystkie centra danych operatora umiejscowione są w Polsce, co jest nie bez znaczenia przede wszystkim z uwagi na wymogi regulacyjne, ale również względy praktyczne. Operator dysponując własną infrastrukturą sieciową i centrów danych, zapewnia budowę systemów opartych o georedundancję w modelu Disaster Recovery, gwarantując integralność danych w wypadku awarii lub braku dostępu do jednego z obiektów, nawet w wypadku wystąpienia nagłych zjawisk pogodowych czy katastrofy naturalnej.Od teraz, usługi Disaster Recovery as a Service dostępne są w T-Mobile z opcją doboru indywidualnych planów ciągłości działania. Definiowane są one poprzez: liczbę wykonywanych replikacji, czas ich przechowywania oraz współczynnik RPO (Recovery Point Objective), który określa dopuszczalną ilość utraconych danych i maksymalny akceptowalny czas pomiędzy wystąpieniem awarii a replikacją.Poza rozwiązaniem Disaster Recovery, klienci T‑Mobile mogą skorzystać z bogatego portfolio usług centrów danych, takich jak: kolokacja, zaawansowana oferta hostingu serwerów i chmury publicznej, produkty z obszaru chmury prywatnej i hybrydowej oraz backup’u.W ofercie T‑Mobile dla biznesu znajdziemy również szerokopasmową transmisję danych (sieć SD-WAN, sieć VPN, wydzielone pasmo Internet, łącza punkt – punkt w oparciu o rozległą sieć światłowodową, LTE lub 5G w miejscach bez dostępu do internetu stacjonarnego) oraz zaawansowane usługi cyberbezpieczeństwa (AntyDDoS, zarządzany Firewall czy WAF, Cyber Guard oraz Security Operations Center).