Magenta Dom w T-Mobile nawet przez 2 lata za 0 zł

T-Mobile startuje z promocją, w ramach której oferta Magenta Dom z abonamentem komórkowym, światłowodem i telewizją w jednym pakiecie może być dostępna nawet przez 2 lata za 0 zł. Im więcej umów na abonament komórkowy w T-Mobile, tym więcej oszczędności.

Im więcej, tym lepiej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Światłowód i telewizja nawet przez 2 lata za 0 zł Przenosząc lub dokupując trzy abonamenty komórkowe w T-Mobile w taryfie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, klienci przez dwa lata mogą cieszyć się internetem światłowodowym (do 300 Mb/s) oraz telewizją z pakietem TV S za darmo. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Rozmawiaj do woli

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Abonament komórkowy nawet przez 2 lata za 0 zł Przy czterech przeniesionych bądź dokupionych numerach w taryfie „M Nielimitowana”, czwarty abonament będzie przez 2 lata za darmo. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W pakiecie Magenta Dom operator oferuje: abonament komórkowy z nielimitowanym internetem w smartfonie w sieci 5G, superszybki światłowód oraz telewizję z aż 164 kanałami, wśród których nie zabrakło takich stacji jak: HBO, Eleven Sports, Eurosport, AXN, AMC, History, Romance TV, Paramount Network czy Disney Channel oraz wiele innych stacji telewizyjnych, w tym 6 kanałów w jakości 4K. Wszyscy klienci oferty Magenta Dom otrzymują także bezpłatny dostęp do setek filmów i seriali w ramach kolekcji VOD.W jaki sposób można skorzystać z promocji? Wystarczy przenieść numery do T-Mobile lub podpisać nowe umowy abonamentowe w taryfie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Co ważne – im więcej numerów w magentowej sieci, tym więcej bezpłatnych miesięcy na usługi dla domu.Przenosząc lub dokupując trzy abonamenty komórkowe w T-Mobile w taryfie „M Nielimitowana” (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i nielimitowanym internetem z prędkością do 30 Mb/s) lub „L Nielimitowana” (z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i internetem bez limitu danych i prędkości), klienci przez dwa lata mogą cieszyć się internetem światłowodowym (do 300 Mb/s) oraz telewizją z pakietem TV S za darmo.Osoby, które zdecydują się przenieść lub dokupić dwa abonamenty komórkowe w taryfach „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, otrzymają telewizję z pakietem TV S oraz światłowód do 300Mb/s na 12 miesięcy za darmo.Z kolei przenosząc jeden numer do T-Mobile lub dokupując kolejny abonament w taryfie „M Nielimitowana” bądź „L Nielimitowana”, otrzymamy telewizję z pakietem TV S oraz internet światłowodowy do 300 Mb/s przez 6 miesięcy za darmo.Przenosząc numer do magentowej sieci i wybierając taryfę „M Nielimitowana” nowy klient przez pierwsze 3 miesiące nie poniesie żadnych opłat. Z kolei ci, którzy przeniosą bądź dokupią dwa abonamenty komórkowe w taryfie „M Nielimitowana”, przez 6 miesięcy za drugi abonament zapłacą 0 zł. Analogicznie przenosząc lub dokupując trzy numery w tej taryfie, klient dostaje aż 12 darmowych miesięcy za trzeci z nich. Przy czterech przeniesionych bądź dokupionych numerach a taryfie „M Nielimitowana”, czwarty abonament będzie przez 2 lata za darmo.Podobnie promocja działa w przypadku wyboru oferty „L Nielimitowana” z tą różnicą, że w okresie promocyjnym opłata za abonament komórkowy wyniesie 20 zł miesięcznie.