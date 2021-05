Jak sieć 5g zmienia zachowania konsumentów?

Plany Unii Europejskiej zakładają, że w 2025 roku, na zasadach komercyjnych, sieć 5G ma być dostępna w co najmniej jednym dużym mieście w każdym kraju członkowskim. Efekty jej wdrożenia mają być odczuwalne na wielu płaszczyznach. Już dziś widać, że popularyzacja 5G zmienia zachowania konsumentów. W jakim zakresie? Odpowiedzi na to pytanie udziela zrealizowane przez Ericsson ConsumerLab badanie „Pięć sposobów na lepsze 5G. Kluczowe trendy konsumenckie wpływające na wdrożenie 5G”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Do jakich zachowań konsumenckich użytkownicy technologii piątej generacji są bardziej skłonni niż inni konsumenci?

Jak na tle sieci 5G wypada wykorzystanie sieci Wi-Fi?

Z czego niezadowoleni są użytkownicy 5G?



Aplikacje i usługi kluczowe dla konsumentów

Na większości rynków z wdrożoną siecią 5G widzimy, że użytkownicy technologii piątej generacji są bardzo skłonni do polecania usług swojego operatora telekomunikacyjnego. Ponadto, jako pierwsi użytkownicy nowej technologii, są bardziej wyrozumiali i wierzą, że operatorzy dokładają wszelkich starań, aby rozbudować sieć, dlatego cierpliwie czekają na poprawę zasięgu. Cierpliwość konsumentów ma jednak swoje granice.



Podczas gdy pierwsi użytkownicy są zadowoleni z szybkości sieci 5G, już teraz wyrażają niezadowolenie z powodu braku nowych i innowacyjnych aplikacji i usług w pakiecie, które w ich odczuciu były obiecane w marketingowej kampanii 5G – tłumaczy Jasmeet Singh Sethi, Head of ConsumerLab, Ericsson Research.

20% użytkowników 5G zmniejszyło korzystanie z Wi-Fi

Interesujący jest fakt, że chociaż zestawy okularów wirtualnej rzeczywistości (VR) z obsługą 5G nie są jeszcze szeroko dostępne na rynku i większość konsumentów przy ich użyciu korzysta z sieci Wi-Fi, to użytkownicy 5G już teraz poświęcają więcej czasu na treści VR w porównaniu z użytkownikami 4G. Immersyjne wideo, obejmujące AR i VR, stanowi obecnie 20% całkowitego czasu spędzanego przez konsumentów 5G na korzystaniu z usług cyfrowych” – mówi Jasmeet Singh Sethi, ekspert firmy Ericsson.

Polska u progu 5G

Polska jest już na drodze do upowszechnienia komunikacji w sieciach 5G, które dzięki dużej przepustowości łącza i praktycznie zerowym opóźnieniom otworzą nowe możliwości dla gospodarki. Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku. Jest to możliwe dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G.



Polska wnosi duży wkład w budowę sieci piątej generacji dzięki inżynierom R&D firmy Ericsson w Krakowie i Łodzi oraz produkcji urządzeń 5G w Tczewie. 5G w Europie może być budowana na bazie komponentów i rozwiązań „Made in Poland”. Ericsson w Polsce razem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Politechniką Łódzką współpracuje ze środowiskiem akademickim, start-upami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G.



