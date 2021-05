Najszybszy internet mobilny w IV 2021. Orange i T-Mobile remisują w kategorii pobierania danych

Kwiecień 2021 przyniósł, pierwszy w historii zestawienia przygotowywanego co miesiąc przez portal RFBenchmark.pl, remis w kategorii średniej szybkości pobierania danych. Na pierwszym miejscu uplasowały się Orange i T-Mobile. z wynikiem 40,5 Mb/s. Play utrzymał się na miejscu lidera kategorii średniej szybkości wysyłania danych. T-Mobile osiągnął najlepszy wynik w zestawieniu średniej najniższej wartości ping.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w Polsce w kwietniu 2021?

Kto w kwietniu 2021 roku gwarantował najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak w kwietniu 2021 roku u poszczególnych operatorów prezentowały się wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Kwietniowy ranking RFBenchmark.pl powstał w oparciu o 144793 pomiary.Badani korzystali najczęściej z sieci Orange (33,2%) i Play (32,62%). Na kolejnych miejscach, podobnie jak przed miesiącem, uplasował się Plus (19,73%) oraz T-Mobile (14,45%).W rankingu średniej szybkości pobierania danych na pierwszym miejscu ex aequo znalazło się Orange i T-Mobile. Zwycięstwo przyniósł im wynik 40,5 Mb/s. Na drugim miejscu uplasował się Play z wynikiem 35 Mb/s, a na trzecim Plus z wynikiem 28,4 Mb/s.Play zdołał utrzymać wywalczoną w marcu pierwszą pozycję w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Pomógł w tym rezultat 18,9 Mb/s. Orange został wiceliderem (16,9 Mb/s), a brąz przypadł w udziale T-Mobile (16,1 Mb/s), choć zaledwie 0,1 Mb/s dzieliła Plus od najniższego miejsca na podium.W ostatniej analizowanej kategorii niepodzielnie dominuje T-Mobile, który w kwietniu uzyskał wynik w wysokości 31,8 ms. Po piętach depcze mu jednak Orange (31,9 ms), a na trzecim miejscu klasyfikowaliśmy Play (34,2 ms). Wyraźnie słabiej pod tym względem odznacza się Plus, którego wynik wyniósł 48,9 ms.