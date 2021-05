12 maja odbędzie się polska premiera smartfonu realme 8 5G. Smartfon jest wyposażony w układ MediaTek Dimensity 700, 6,5” ekran LCD IPS z odświeżaniem 90 Hz oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Pracuje pod kontrolą najnowszej wersji Androida z nakładką realme UI 2.0.

Smartfon realme 8 5G w Polsce od 12 maja Smartfon ma 6,5 calowy ekran LCD IPS o częstotliwości odświeżania 90 Hz i rozdzielczości FHD+

Smartfon realme 8 5G jest smukły, ma minimalistyczną budowę, ma 6,5 calowy ekran LCD IPS o częstotliwości odświeżania 90 Hz i rozdzielczości FHD+ (2400 x 1800 pikseli, proporcje 20:9). Zajmuje on 90,5% frontu urządzenia, z kamerą selfie o rozdzielczości 16 MP umieszczoną w dyskretnym wycięciu.Smartfon waży 185 gram, a profil urządzenia ma zaledwie 8,5 mm grubości.Smartfon został wyposażony w ośmiordzeniowy Dimensity 700. Układ ten jest wydajny, a jednocześnie energooszczędny. Wykonano go w nowoczesnym, 7 nm procesie produkcyjnym.Na pokładzie znajduje się modem 5G, obsługujący najszybszy obecnie na rynku standard komunikacji i współpracujący z infrastrukturą tworzoną przez polskich operatorów. Smartfon wspiera również tryb 5G DSDS (Dual SIM, Dual Standby), co gwarantuje, że internet mobilny 5G będzie działał na każdej z dwóch kart SIM.Smartfon wyposażony został w 4 lub 6 GB pamięci RAM, zależnie od wybranego wariantu i odpowiednio 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Posiada również dedykowany slot na kartę micro SD. Można więc korzystać z trybu dual SIM oraz dodatkowo z karty pamięci - obsługiwane są nośniki o pojemności 1 TB.Główny aparat ma rozdzielczość 48 MP. Zastosowana została tu matryca firmy Samsung, wspierana przez dwa dodatkowe moduły: 2 MP (portretowy) + 2 MP (makro).W realme 8 5G nie zabrakło bocznego boku czytnika linii papilarnych, który został zintegrowany z przyciskiem power. Smartfon oferuje także gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm oraz moduł NFC. Można więc podpiąć do niego kartę płatniczą i korzystać z tak popularnych w Polsce płatności zbliżeniowych.Warianty pojemnościowe 4/64 GB oraz 6/128 GB, które już 12 maja zadebiutują w Polsce, dostępne będą w dwóch kolorach: supersonic black (czarny) oraz supersonic blue (niebieski).Ceny realme 8 5G oraz szczegóły związane z jego dostępnością, zostaną ujawnione w trakcie oficjalnej premiery online.