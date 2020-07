Smartfony realme X50 5G oraz realme C11 w Polsce

29 lipca br zadebiutują w Polsce dwa nowe smartfony - realme X50 5G oraz realme C11. X50 obsługuje sieć 5G, ma ekran 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 765G, szybie ładowanie 30 W i podwójny przedni aparat. realme C11 został wyposażony w bardzo wytrzymałą baterię o pojemności 5000mAh.

realme X50 - 5G

realme X50 5G wyposażony został w podwójny przedni aparat 16 MP oraz ultraszerokokątny poczwórny aparat 48 MP.

realme C11

Smartfon realme X50 został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Obsługuje pasma 5G. Technologia Smart 5G zapewnia inteligentne przełączanie pomiędzy sieciami, poprawiając zarówno szybkość transferu, jak i żywotność baterii. Co więcej, smartfon umożliwia łączenie się z dwiema sieciami Wi-Fi w tym samym czasie, aby uzyskać bardziej stabilne połączenie, jednocześnie zmniejszając opóźnienia.realme X50 ma 6,57-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+2400×1080 pikseli z częstotliwością odświeżania 120 Hz.X50 5G wyposażony został w podwójny przedni aparat 16 MP oraz ultraszerokokątny poczwórny aparat 48 MP, co sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zdjęć selfie, jak i fotografowania krajobrazów czy architektury. Do tego posiada również najnowszą moc ładowania Flash 30 W, dzięki czemu może być naładowany w 70% w ciągu jedynie 30 minut i w pełni w mniej niż godzinę.Smartfon realme C11 może pochwalić się pojemną baterią - 5000 mAh i jak zapewnia producent może działać do 40 dni w trybie gotowości. Do tego zapewnia 169 godzin odtwarzania muzyki lub 21 godzin oglądania filmów czy 12 godzin grania. Oprócz żywotności akumulatora bardzo ważne jest również bezpieczeństwo, dlatego w realme C11 zagwarantowano zabezpieczenie baterii wykonane ze stali nierdzewnej.realme C11 ma procesor Helio G3 i 6,5-calowy ekran o proporcjach 20:9. Dzięki konstrukcji typu mini-drop stosunek ekranu do obudowy wynosi do 88,7% - tak duży wyświetlacz i świetna jakość obrazu dostarczą doskonałe wrażenia, zwłaszcza graczom. Dodatkowo dzięki podwójnemu tylnemu aparatowi o rozdzielczości 13 MP, realme C11 pozwoli uzyskać efekt bokeh oraz wykonać wyjątkowe zdjęcia w trybie nocnym.Smartfony dostępne będą w dwóch wersjach kolorystycznych - X50 w kolorze zieleni i błękitu, a C11 w kolorach Pepper Grey i Mint Green.