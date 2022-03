Czy sieć 5G jest w stanie ożywić branżę smartfonów?

2020 rok był dla rynku smartfonów niełatwy, ale minione 12 miesięcy dały już nieco odetchnąć. Jaka przyszłość rysuje się przed producentami? Niewątpliwy wpływ na segment smartfonów wywierać będą wdrożenia sieci 5G. Czy jednak działania w tym zakresie są w stanie wystarczająco pobudzić kupujących? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci Allianz Research i Działu Badań Ekonomicznych Euler Hermes.

Przeczytaj także: Sprzedaż smartfonów napędzana rozwojem sieci 5G

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy wprowadzenie sieci 5G wystarczy, aby zapoczątkować szczyt zakupów smartfonów”?

Jakie trendy dadzą o sobie znać na rynku smartfonów?

Jak często wymieniają swoje telefony Europejczycy?

Czy zyski w jakości transmisji, jakie daje klientom sieć 5G skłonią ich do szybszej zmiany smartfonów?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy 5G jest w stanie ożywić branżę smartfonów? Przedsiębiorstwa świadczące usługi telekomunikacyjne stawiają na 5G, aby sprzedawać droższe abonamenty, a producenci smartfonów mają nadzieję, że zachęci to klientów do wymiany obecnych urządzeń na nowsze i ożywi sprzedaż.

Ponad 30% wszystkich abonentów korzystających ze smartfonów, czyli 450 mln osób, posiadało abonament 5G pod koniec 2021 roku, czyli dwa lata po wprowadzeniu usług 5G przy silnym wsparciu państwowych firm telekomunikacji mobilnej. 5G pomogło dostawcom usług zwiększyć średni przychód na użytkownika (ARPU) uzyskiwany od klientów.

Mimo to chińscy konsumenci nie spieszyli się z wymianą obecnych urządzeń na smartfony przystosowane do 5G. Chociaż urządzenia obsługujące 5G stanowiły 75% smartfonów sprzedanych w Chinach w 2021 roku, to całkowita sprzedaż była praktycznie niezmienna (+0,3%) i znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii oraz szczytu sprzedaży (nabywanie smartfonów 5G było wiec w większym stopniu podyktowane zastępowaniem dotychczasowych urządzeń zgodnie z ich cyklem życia, niż chęcią skorzystania ze zmiany standardu transmisji).

Jak wynika z doniesień Euler Hermes, wprowadzenie 5G nie wystarczy, aby zapoczątkować nowy okres „szczytu zakupów smartfonów” (przynajmniej w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej). Doświadczenia Chin pokazują, że użytkownicy doceniają 5G, ale nie będą się spieszyć z zakupami.Również na Zachodzie użytkownicy zatrzymują smartfony na dłużej. Szacujemy, że średni cykl wymiany w Ameryce Północnej i Europie wynosi obecnie odpowiednio 24 i 40 miesięcy, czyli o +30% i +24% dłużej niż w 2016 roku. Do 2025 roku, takie dłuższe cykle wymiany mogą spowodować spadek lokalnej sprzedaży o -11%, co doprowadzi do utraty 16 mld USD przychodów rocznie (producentów smartfonów). Szacujemy, że w skali globalnej koszty utraconej sprzedaży do 2025 roku będą wynosić 36 mld USD rocznie.Euler Hermes przewiduje że dojrzewający rynek smartfonów zmusi firmy do zmian, szczególnie w Chinach i Wietnamie. Przewidujemy cztery główne trendy: konsolidacja branży, innowacje, dywersyfikacja biznesu i rosnący nacisk na produkcję obiegową.Doświadczenia Chin pokazują, że użytkownicy doceniają 5G, ale nie będą się spieszyć z zakupami. Jako najbardziej zaawansowany kraj na świecie w zakresie masowego wdrożenia 5G, Chiny pokazały mieszane sygnały jeśli chodzi o wpływ 5G na branżę telekomunikacyjną: