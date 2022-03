W smartfonie najważniejsze jest cyberbezpieczeństwo?

Przed nami wyniki badania Coleman Parkes Research, które zostało zrealizowane na zlecenie Allot, jednego z globalnych liderów oferujących rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jego autorzy przyjrzeli się, czego konsumenci oczekują od oferty operatorów telefonii komórkowej. Okazuje się, że użytkowników smartfonów charakteryzuje dziś spora roztropność.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich usług oczekują konsumenci od operatorów telefonii komórkowej?

Czy konsumenci wierzą, że operatorzy dbają o ich cyberbezpieczeństwo?



57% konsumentów stwierdziło, że nie wie, które rozwiązanie cyberbezpieczeństwa wybrać. Oznacza to nasilenie się zagubienia konsumentów w tym obszarze, bo w 2020 roku takiej samej odpowiedzi udzieliło 31% respondentów;

62% konsumentów stwierdziło, że bezpieczna łączność jest podstawową ofertą, której oczekują od dostawców usług mobilnych;

84% konsumentów uważa, że zabezpieczenia powinny już znajdować się na urządzeniu lub że odpowiedzialność za bezpieczeństwo powinna spoczywać na producencie urządzenia lub dostawcy usług;

75% konsumentów stwierdziło, że ufa swojemu operatorowi komórkowemu w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami;

Ponad 90% konsumentów jest gotowych zapłacić za ochronę przed cyberzagrożeniami.

54% konsumentów na świecie uważa, że bezpieczeństwo jest dla nich najważniejszą częścią oferty operatorów telefonii komórkowej. Dopiero na drugim miejscu jest mobilna rozrywka, która została wskazana przez 13% konsumentów na świecie. Wyniki te wyraźnie pokazują zmianę, jaka zaszła w nastrojach konsumenckich w ostatnich latach i że to nie rozrywka, a bezpieczeństwa stało się głównym magnesem przyciągającym klientów do operatorów.Potrzeby konsumentów w zakresie zapewnienia im cyberbezpieczeństwa jeszcze bardziej podkreśla fakt, że na kolejnych miejscach wśród najbardziej oczekiwanych przez nich usług oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej znalazły się: ochroną przed cyberprzemocą (13% wskazań), ubezpieczenie telefonu (12%), a także możliwość kontroli rodzicielskiej poczynań dzieci w internecie (7%).Aż 56% respondentów wskazała także, że chce, aby ochrona przed zagrożeniami w sieci była częścią pakietu usług oferowanych przez ich operatora – w porównaniu do zaledwie 8% takich wskazań w 2020 roku. Co więcej, aż 48% konsumentów oczekuje także preinstalowanych przez producentów zabezpieczeń na swoich telefonach w porównaniu do 27% takich wskazań dwa lata wcześniej.Inne kluczowe wnioski z raportu „Allot Telco Security Trends H1 2022” obejmują:Badanie Allot zostało przeprowadzone wśród 8 tys. klientów operatorów telefonii komórkowej na całym świecie w pierwszym kwartale 2022 roku.