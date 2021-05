Wiosenne okazje w Orange

6 maja startują wiosenne promocje w Orange. Co tym razem przygotował operator?

Przeczytaj także: Jakie nowości i promocje w Orange?

Kup nowy smartfon – 3 pierwsze raty za darmo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Potrójne okazje w Orange Telefon w niższej cenie, bo bez trzech pierwszych rat, a może trzy razy więcej gigabajtów?

Nawet 3 razy więcej gigabajtów niż dotychczas

Dodatkowe akcje w salonach – odkup telefonów

Przeczytaj także: Orange FunPack przez rok w cenie samego internetu

Decydując się na zakup telefonu, klienci mogą teraz skorzystać z akcji: 3 pierwsze raty za zero złotych. Do wyboru jest ponad 30 modeli, w tym: Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy 20 FE 5G, czy Xiaomi Redmi Note 9T 5G. Ilość sprzętów jest ograniczona.Promocja skierowana jest dla użytkowników abonamentowych - wybranych Planów Mobilnych (45, 55 i 75) oraz wszystkich pakietów Orange Love. Po podpisaniu umowy na 24 miesiące – do zapłaty jest już tylko 21 rat za sprzęt i abonament za usługę.Kolejną okazją jest bezpłatna możliwość zwiększenia swoich gigabajtów na koncie. Po podpisaniu umowy - na Plan Mobilny 55 albo 77 lub na pakiety Orange Love z telewizją i telefonem – klienci automatycznie otrzymają bonus. W zależności od wybranej oferty dostaną inny pakiet dodatkowych gigabajtów co miesiąc, przez 24 miesiące trwania umowy. W Planach Mobilnych będzie to extra 15 GB, a w pakietach Orange Love - 20 GB. W niektórych przypadkach będzie to nawet potrojenie początkowej liczby gigabajtów! Promocyjny pakiet powiększa gigabajty w ramach abonamentu i jest do wykorzystania w kraju.A jeśli użytkownicy zdecydują się na zakup jednej z powyższych usług, wraz ze smartfonem objętym promocyjnymi ratami – obie te oferty, choć odrębne, mogą się łączyć.We wszystkich salonach Orange, które przez cały czas są otwarte, można nie tylko obejrzeć i przetestować wybrane modele telefonów, ale i skorzystać z opcji odkupu starszego urządzenia. Klienci mogą przynieść swoje smartfony, sprzedać je i zyskać bon-zniżkę na nowy model. Niedziałające lub bardzo stare telefony warto natomiast oddać do recyklingu, wrzucając je do specjalnych koszy, znajdujących się w sklepach Orange.Promocje „3 raty za 0 złotych” i „nawet 3 razy więcej gigabajtów”, dotyczą określonych ofert i wybranych urządzeń.