W Orange nowe plany mobilne z 5G i CyberOchroną

Orange wprowadza nową ofertę usług mobilnych, a w niej trzy plany - Plan S, Plan M i Plan L - w ramach których klienci dostaną jeszcze większe paczki GB w ramach abonamentu, dostęp do najnowszej technologii 5G w każdym planie oraz bezpłatną CyberOchronę.

W każdym z planów operator zwiększy pakiet danych - od 30 GB w Planie S do nawet 300 GB w Planie L.

5G w każdym planie abonamentowym

Skuteczna CyberOchrona

W nowej odsłonie oferty będą dostępne trzy plany – Plan S, Plan M i Plan L. Orange zadbał o to, aby klienci kupujący abonament komórkowy, dostali jeszcze więcej GB. W każdym z planów operator zwiększy pakiet danych - od 30 GB w Planie S do nawet 300 GB w Planie L. Klient Orange, który przedłuża umowę w Planie S - za 55 zł otrzyma 30 GB, a dopłacając jedynie 5 zł miesięcznie, otrzyma aż 110 GB miesięcznie w Planie M oraz telefon tańszy nawet o 150 zł w porównaniu do ceny telefonu w ofercie bez abonamentu.W nowej ofercie nadal rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich w kraju i w roamingu w Unii Europejskiej pozostają bez limitu. Dostępne będą także promocje, które pozwolą na obniżenie comiesięcznych rachunków za usługi, m.in.: rabat w wysokości 20 zł mies. za łączenie usług w Orange, 3 GB na konto, także za łączenie usług, rabat na usługi mobilne dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Po zakończeniu umowy lojalnościowej (po 24 mies.) ceny abonamentów zwiększą się o 10 zł miesięcznie.Orange udostępnia 5G w każdym planie mobilnym. Operator wzmacnia swoją sieć - w każdym tygodniu przybywa nawet po kilkadziesiąt nowych stacji umożliwiających dostęp do tej technologii, dzięki czemu z rozwiązania może korzystać ok. 9 mln osób. Orange oferuje szeroką ofertę smartfonów z różnych półek cenowych współpracujących z 5G.Najnowsza technologia podnosi komfort korzystania z sieci. Daje gwarancję dostępu do połączenia internetowego wysokiej jakości. Szybki internet pozwala na błyskawiczne pobieranie i udostępnianie treści. Dzięki najnowszym technologiom można przesyłać dane dużo szybciej, a także słuchać muzyki i prowadzić wideorozmowy bez zacięć i utraty jakości. Operator oferuje dostęp do sieci, która w centrach miast będzie działała nawet w godzinach szczytu na stałym, wysokim poziomie. Szczegóły i zasięg 5G można sprawdzić na stronie.Orange oferuje w nowych planach także ochronę przed zagrożeniami w sieci. W ramach abonamentu, klienci otrzymują za 0 zł CyberOchronę dla jednego numeru.Orange blokuje powszechne zagrożenia, takie jak np. fałszywe strony wyłudzające dane czy połączenia z serwerami, kontrolującymi botnety. Dodatkowo, usługi te pozwalają samodzielnie konfigurować blokady wybranych kategorii stron, czy konkretnych adresów. Użytkownik otrzymuje też powiadomienia o zagrożeniach.