Skąd bierze się phishing w SMS-ach i jak się przed nim chronić?

Niespodziewany wybuch pandemii, związana z nim konieczność izolacji, masowe przejście na nauczanie i pracę zdalną oraz przyspieszenie transformacji cyfrowej nie umknęły oczywiście uwadze cyberprzestępców. Po ostatnim wycieku danych z Facebooka eksperci podejrzewali, że będziemy mieć do czynienia ze wzrostem ilości fałszywych wysyłek, które służyć będą wyłudzaniu wrażliwych informacji. Na zmaterializowanie się tego scenariusza nie przyszło nam długo czekać.

Przeczytaj także: Facebook: prośba o głos w konkursie? To phishing

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest phishing?

Jak rozpoznać, kiedy ktoś próbuje nas oszukać?

Które sposoby obrony przed oszustami są najskuteczniejsze?



To warto wiedzieć:

Z bazy Facebooka wykradziono ponad pół miliarda numerów telefonów z czego 2,5 mln należących do Polaków

Część z nich trafi w ręce oszustów rozsyłających wiadomości SMS, w których podszywają się pod banki, kurierów czy instytucje rządowe, czyli tzw. phishing a właściwie smishing

Smishing trafia na bardziej podatny grunt, bo coraz częściej korzystamy z kanału SMS - wg. Research And Markets masowych SMS-ów przybywa w tempie niemal 4 proc. rocznie, a badanie Coherent Market Insights wskazuje, że wśród nich przeważać zaczynają wiadomości transakcyjne i alerty.

Wraz z pandemią pojawiło się więcej usług do, których wykorzystujemy cyfrowy dostęp i kanał SMS-owy (np. kwarantanna, szczepienia, e-recepty, Alert RCB). To stwarza nowe okazje dla oszustów

Częściej kupujemy też online niż przed pandemią, więc wzrasta szansa, że losowo wybrany numer należy do osoby czekającej na kuriera.

Czym jest phishing i co chce złowić?

dane do logowania w bankowości online - aby je zdobyć wysyła się użytkownika na stronę przypominającą do złudzenia prawdziwy serwis banku. SMS jest więc częścią większej całości;

numer karty kredytowej (wraz datą ważności i kodem CVC/CVV) - schemat jest podobny, tylko używa się fałszywej strony sklepu lub operatora płatności;

autoryzowanie przelewu lub zlecenia stałego na koncie użytkownika;

inne wrażliwe dane

Internetowi oszuści są mistrzami w wyłapywaniu nowych “trendów“ komunikacji mobilnej. Ostatnio pojawiły się na przykład fałszywe SMS-y zachęcające do skorzystania z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Warunkiem jej otrzymania miało być wykonanie symbolicznego przelewu na wskazanej stronie, co samo w sobie powinno wzbudzić podejrzenia - zauważa Michał Kuliś, Content Marketer w SMSAPI.

Przedsiębiorców, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tej formy pomocy podany adres nie musiał specjalnie dziwić, w końcu w walce z pandemią liczy się czas i nie wszystkie powstałe w tym celu serwisy są dopracowane. Co innego, gdy ktoś podszywa się pod np. znany bank. Wprawne oko zaraz wychwyci, że adres powinien kończyć się na .pl, tymczasem w SMS-ie jest com.pl. Warto porównać przesłane w wiadomości adresy www z domenami prawdziwych firm czy instytucji np. Ministerstwo Zdrowia ma stronę pacjent.gov.pl, nie mzgov.net, zaś NBP nie zachęci do dopłaty na dpdoplata.org czy na innej stronie o podejrzanie krótkiej nazwie - dodaje ekspert SMSAPI.

Jak nie dać się złapać na SMS-owy phishing

Dokładnie czytaj treść SMS-a. Jeśli to wiadomość autoryzująca przelew, sprawdź czy zgadzają się numery kont i kwota przelewu. Zwróć uwagę na poprawną pisownię - oszuści często nie używają polskich znaków.

Zweryfikuj czy strona i domena płatności, na którą przekierowuje link z SMS-a, jest poprawna. Najlepiej otwórz ją na komputerze w bezpiecznej przeglądarce. Śpiesz się powoli! Jeśli wiadomość pojawia się nieoczekiwanie, bez związku z twoimi działaniami zakupami, lub dotyczy “zaległych” należności, zastanów się czy na pewno dotyczy Ciebie i zachowaj ostrożność.

Nie bądź chciwy! Jeśli w treści wiadomości dowiesz się, że wygrałeś jakiś konkurs, lub czekają na Ciebie ogromne pieniądze, zastanów się czy kliknąć w link - najprawdopodobniej więcej stracisz niż zyskasz. Jeśli wiadomość jest prośbą o dokonanie płatności - skontaktuj się z nadawcą i upewnij, czy coś takiego wysyłał. Zaufani dostawcy usług nie proszą SMS-em o podanie wrażliwych danych. Jeśli niepokoi Cię otrzymany SMS, sprawdź, czy media internetowe specjalizujące się bezpieczeństwem w sieci, np. Niebezpiecznik.pl, nie opisały tego przypadku phishingu.

Stosowanie się do instrukcji zawartych w fałszywych wiadomościach może prowadzić do poważnych strat finansowych. Dlatego eksperci SMSAPI przypominają, jak rozpoznać, kiedy ktoś próbuje nas oszukać.Phishing, bo tak nazywa się podszywanie pod instytucję czy znaną firmę, by wyłudzić wrażliwe dane użytkowników, jest jednym z najczęstszych sposobów na oszustwo SMS-owe (smishing). Równie popularny jest phishing e-mailowy (SPAM, hoax / spear phishing) jak i telefoniczny (vishing). Oto na czym najczęściej zależy oszustom:Przy wszystkich technologicznych systemach zabezpieczeń ostatnią i najważniejszą barierą dla oszustów jest sam odbiorca, który powinien zachować czujność. Oszuści manipulują nami poprzez treści wywołujące strach (koronawirus), lub naciskające na szybką reakcję z naszej strony. Generalną zasadą jest podchodzenie z ostrożnością do wszelkich nieoczekiwanych komunikatów otrzymanych rzekomo od zaufanej instytucji, szczególnie do takich nakazujących pośpiech i niespodziewane przelewy.