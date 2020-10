Nowy smartfon myPhone Prime 5 ma 6 calowy ekran HD IPS i pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 (Go edition).

myPhone Prime 5 jest smukły i elegancki, ma gładkie, zaokrąglone brzegi 2.5D. 6-calowy ekran wypełnia znaczną część panelu przedniego (STBR 82%). Uwagę przykuwa wcięcie w kształcie kropli i obudowa w kolorze Black silver gradient.Smartfon myPhone Prime 5 jest wyposażony w czterordzeniowy procesor oraz 2 GB pamięci RAM. Pracuje pod kontrolą Android 10 (Go edition). System w tej wersji ma znacznie lżejszy interfejs od tradycyjnego systemu, dzięki czemu pracuje bardziej płynnie w modelach z niższą specyfikacją. Dzięki temu zabiegowi, każdy może korzystać z najnowszych funkcji systemu od Google, nawet na sprzęcie wyposażonym w mniej niż 1 GB pamięci RAM (Prime 5 ma 2 GB RAM). Do dyspozycji użytkowników są lekkie wersje aplikacji Google, takie jak: Gmail GO, Google Maps GO, YouTube GO i inne, które są zoptymalizowane pod kątem Androida i specyfikacji telefonu. W grę wchodzą też mniej zasobożerne aplikacje takie jak Facebook Lite czy Instagram Lite, mimo to, inne popularne aplikacje dedykowane modelom z wyższej półki cenowej, również można zainstalować.Smartfon oferuje LTE umożliwiające stały dostęp do internetu, a także dwa dobre aparaty fotograficzne: główny – 13 Mpx SONY z autofocusem i doświetlającą diodą LED oraz przedni – 5 Mpx – do robienia selfie.myPhone Prime 5 został wyposażony w wymienny akumulator o pojemności 3000 mAh i 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 128 GB dzięki karcie pamięci microSD. Oferuje też: Dual SIM (dual standby), Wi-Fi, Bluetooth 4.0 gwarantujący szybką i bezprzewodową łączność telefonu z innymi urządzeniami oraz transfer danych, a także gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm oraz GPS-A-GPS.Nowy myPhone został wyceniony przez firmę mPTech na 349 zł.