Smartfon myPhone Up Smart LTE ma ekran 3,2 cala, aparat 5 Mpx i dostęp do aplikacji mobilnych takich jak WhatsApp, Google Maps i Facebook oraz oferuje internet 4G.

myPhone Up Smart LTE ma 3,2 calowy ekran i metalowe plecki. Telefon jest poręczny i kompaktowy, prosty w obsłudze. Oferuje LTE, a co za tym idzie – dostęp do przeglądarki, skrzynki pocztowej i wielu aplikacji, w tym takich jak Google Maps, Twitter, YouTube, WhatsApp czy Facebook. Telefon pracuje w oparciu o system operacyjny KaiOS. Dzięki temu można skorzystać jeszcze z wielu innych aplikacji dostępnych w sklepie KaiStore.Telefon myPhone Up Smart LTE ma też kamerę przednią, GPS i Hotspot Wi-Fi, dzięki czemu może on służyć jako nawigacja i mobilny router. Telefon jest także wyposażony w Bluetooth 4.0, DualSIM (Dual Standby), gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm oraz duże, podświetlane klawisze. Niewykluczone, że model będzie też oferował w przyszłości VoLTE i VoWiFi.Warto podkreślić, że Up Smart LTE wyposażony jest też w aparat 5 Mpx, a także USB-C, a to oznacza większą szybkość przesyłu danych oraz uniwersalność użytkowania wtyczki tj. bez zastanawiania się gdzie jest góra, a gdzie jej dół.Model wyceniono na 299 zł.