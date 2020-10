Telefony myPhone Up i Up Smart

myPhone Up i Up Smart to dwa nowe telefony klasyczne z ekranami 3,2 cala. Obydwa modele mają metalowe plecki, baterię o pojemności 1200 mAh i uniwersalne złącze USB-C. Model Up Smart posiada aparat 5 Mpx i dostęp do aplikacji takich jak Google Maps, Twitter, WhatsApp czy Facebook dzięki systemowi KaiOS.

myPhone Up

myPhone Up Smart

myPhone Up ma smukłą, czarną obudowę. Ma duże, podświetlane przyciski, tryb głośnomówiący oraz wibracje. Posiada baterię o pojemności 1200 mAh oraz złącze USB-C. To oznacza większą szybkość przesyłu danych oraz uniwersalność (nie trzeba zastanawiać się gdzie jest góra, a gdzie dół wtyczki). myPhone Up jest wyposażony w aparat fotograficzny 2 Mpx z lampą LED, Bluetooth 3.0, Dual SIM (Dual Standby) oraz gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm. Do tego dyktafon, kalendarz, budzik, radioFM i odtwarzacz MP3. Model kosztuje 179 zł.myPhone Up Smart oferuje dostęp do wielu aplikacji, w tym do takich jak Google Maps, Twitter, WhatsApp czy Facebook, co sprawia, że telefon oferuje funkcje znane ze smartfonów. myPhone Up Smart działa w oparciu o system operacyjny KaiOS.Model oferuje dostęp do sieci 3G oraz Hotspot Wi-Fi, dzięki czemu można używać telefonu jako mobilnego routera. Na uwagę zasługuje aparat, bo Up Smart wyposażony jest w obiektyw 5 Mpx. Do tego USB-C, Bluetooth 4.0, Dual SIM (Dual Standby) oraz gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm. Ten model wyceniono na 249 zł.