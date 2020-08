myPhone Halo C - nowy telefon dla seniorów

Dziś premiera telefonu myPhone Halo C. Urządzenie z wyświetlaczem o przekątnej 2,2”, wytrzymałą baterią, opcją DualSIM, aparatem fotograficznym oraz funkcją czytania wpisywanych cyfr powstał specjalnie z myślą o seniorach. To wszystko i nieco więcej można zakupić za 109 zł.

myPhone Halo C to telefon dla seniorów , ale może przypaść do gurtu również tym, którzy cenią sobie proste rozwiązania i życie z dala od sieci.Producent wyposażył go m.in. w ekran 2,2”, baterię o pojemności 1900 mAh, która umożliwia 10 godzin ciągłych rozmów lub nawet 14 dni działania w stanie czuwania proste, czytelne menu oraz duże klawisze ze znakami alfabetu Braille'a.Przydatnym rozwiązaniem jest również programowalny przycisk bezpieczeństwa SOS, a także stacja ładująca praz funkcja “czytania” wpisywanych cyfr np. podczas wybierania numeru.Ponadto, myPhone Halo C został wyposażony w aparat fotograficzny. Zapisane na urządzeniu zdjęcia można wykorzystać do ustawienia fotokontaktów.Nowy telefon dla seniorów oferuje także: latarkę, radio, którego można słuchać z głośnika bez potrzeby podłączania słuchawek, kalkulator, kalendarz, budzik oraz DualSim i Bluetooth.