InPost wysłał ci sms? To może być wirus!

"InPost - Twoja przesyłka już jest w paczkomacie! Wygeneruj kod odbioru". Czy tej treści wiadomość nie zachęca do kliknięcia w załączony do niej link? Z pewnością tak, zwłaszcza w przypadku, gdy oczekujemy rychłego nadejścia paczki. Warto jednak być bardzo ostrożnym - jak bowiem ostrzega ESET, w smsie może kryć się wirus.

Jak się chronić?

Jako dodatkową warstwę ochrony warto mieć zainstalowany skuteczny pakiet antywirusowy, który zablokuje próby instalacji wirusa i ostrzeże nas przed niebezpiecznymi stronami internetowymi. Wskazówka ta dotyczy zarówno komputerów, jak i smartfonów, które przestępcy coraz chętniej wybierają na cel swoich ataków.

Jak radzą eksperci ESET, pierwsza zasada, by nie paść ofiarą phishingu , to pod żadnym pozorem nie otwierać załączników, nie klikać w linki, ani nawet nie odpisywać na wiadomości od nieznanych nadawców. Jeśli znamy autora wiadomości, jednak wydaje nam się ona z jakiegokolwiek powodu podejrzana, również należy zachować ostrożność i dokładnie sprawdzić:Jako dodatkową warstwę ochrony warto mieć zainstalowany skuteczny pakiet antywirusowy, który zablokuje próby instalacji wirusa i ostrzeże nas przed niebezpiecznymi stronami internetowymi. Wskazówka ta dotyczy zarówno komputerów, jak i smartfonów, które przestępcy coraz chętniej wybierają na cel swoich ataków.

Złośliwa wiadomość wysyłana w ramach kampanii Tym razem wabikiem na ofiary ma być InPost i rzekoma paczka, która wymaga wygenerowania kodu odbioru

Nie tylko InPost – inne marki również na celowniku

- Oszuści najczęściej podszywają się pod znane, ogólnopolskie i międzynarodowe marki albo pod instytucje publiczne. Czasem wybór jest jednak nieco mniej oczywisty. Przykładowo, wśród zgłaszanych nam w ostatnim czasie incydentów pojawiły się doniesienia o wysyłanych za pośrednictwem aplikacji WhatsApp wiadomościach, gdzie oszuści próbowali nakłonić ofiary do kliknięcia w link, kusząc ich szansą na wygranie darmowych biletów do Energylandii - opowiada Kamil Sadkowski z ESET.



Z komunikatu opublikowanego właśnie przez ESET wynika, że do Polacy ciągle otrzymują podejrzane sms-y, których nadawcą ma być rzekomo InPost. W ich treści są namawiani do kliknięcia w zamieszczony link, za pomocą którego ma zostać wygenerowany kod do odbioru czekającej w paczkomacie przesyłki. Po kliknięciu w załącznik adresat wiadomości namawiany jest do zainstalowanie specjalnej aplikacji. Jeśli to zrobi, ściągnie na siebie wirusa, który zainfekuje jego smartfon.Pierwsze doniesienia na temat kampanii wykorzystującej jako wabik markę InPost pojawiły się już w czerwcu. Jednak, jak zwracają uwagę eksperci ESET, w dalszym ciągu pozostaje groźna, a kolejne warianty złośliwej wiadomości cały czas trafiają do potencjalnych ofiar. Zazwyczaj różnią się nieznacznie treścią oraz załączonym linkiem, jednak finalnie zawsze mają na celu nakłonić adresata do zainstalowania złośliwej aplikacji.Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET, zwraca uwagę, że InPost nie jest jedyną firmą, której wizerunek wykorzystują przestępcy