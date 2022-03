SMS lub mail o nadpłacie podatku? Uważaj, to może być oszustwo

Informacja z Urzędu Skarbowego o tym, że mamy do odebrania nadpłatę podatku, to z pewnością dobra wiadomość. Za to powiadomienie o niedopłacie, może wpędzić każdego w poważne zaniepokojenie. Kiedy dostaniemy SMS-a na ten temat, powinniśmy mieć się na baczności - to może być próba oszustwa - ostrzegają eksperci Biura Informacji Kredytowej.

Przestępstwo na nadpłacony podatek

Oszustwo na podatnika – nowy sposób na wyłudzenie danych i pieniędzy

Jak wskazują eksperci BIK, nowy sposób działania oszustów polega już nie na przesłaniu linku, ale numeru telefonu do urzędnika, czyli na uwiarygodnieniu tego kontaktu.

Nie daj się nabrać - fiskus nigdy nie poprosi o żadne dane przez telefon

Zwrot podatku może być dostarczony na trzy sposoby: pocztą, na numer konta bankowego lub osobiście w kasie urzędu skarbowego. O formie decydujemy na etapie wypełniania rocznego zeznania PIT, wypełniając dedykowaną temu sekcję.

Zeznanie podatkowe za rok 2021 można złożyć pomiędzy 15 lutego a 2 maja. Mimo, że na roczne rozliczenie podatku mamy ponad 3 miesiące, nawet milion osób co roku pozostawia ten obowiązek na ostatnią chwilę, załatwiając go w pośpiechu. Szczególnie w takiej sytuacji łatwo stracić czujność.Według danych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej prawie 20 mln osób (19,6 mln PIT-ów) rozliczyło się w ubiegłym roku z podatku elektronicznie. Wygoda i coraz większe przekonanie do całkowicie zdalnego załatwiania spraw urzędowych, decydują o wyborze usług elektronicznych. Wykorzystują to przestępcy, którzy licząc na nasze zaufanie do instytucji publicznych, podszywają się pod nie, aby ukraść nasze pieniądze.Z roku na rok liczba przestępstw związanych z podszywaniem się pod instytucje zaufania publicznego systematycznie wzrasta. Oszuści podszywają się pod pracowników banków, policję, pracowników służby zdrowia zajmujących się programem szczepień, czy w końcu urzędników skarbowych.Każdy, kto posiada numer telefonu komórkowego, może dostać SMS-a od rzekomego urzędnika Urzędu Skarbowego z informacją, że ma nadpłatę podatku lub na jego koncie powstała zaległość.W celu uregulowania powstałej zaległości podany jest link rzekomo prowadzący do konta urzędu lub zalecenie skontaktowania się z przedstawicielem skarbówki, np. pod podany numer telefonu komórkowego.O tym, że nie powinno się klikać w takie linki, słyszał już niemal każdy. Dlatego oszuści rozwijają kolejne metody, by wykraść nasze dane osobowe i pieniądze.Wszystkie przypadki podszywania się pod instytucje publiczne łączy cecha wspólna. Narażają klientów na utratę zaufania, np. do swojego banku oraz dążą do wyłudzenia środków finansowych. Sposoby przestępców ewoluują, z roku na rok modyfikowane są schematy działań socjotechnicznych.- mówi Maciej Wójcik, Starszy Specjalista w Zespole Cyberbezpieczeństwa, Biura Informacji Kredytowej.- tłumaczy Maciej Wójcik.Kiedy przestępca uzyska dostęp do konta ofiary może nie tylko „wyczyścić” jej konto, ale pójść o krok dalej – na przykład zaciągnąć w jej imieniu kredyt, z którego pieniądze również przejmie.Urzędy Skarbowe nie kontaktują się za pośrednictwem SMS-ów, maili czy telefonu, by prosić o podanie wrażliwych danych, na przykład do zalogowania się do bankowości elektronicznej.– radzi Maciej Wójcik z BIK.Roczne rozliczenie podatkowe to obowiązek, przed którym staje każdy z nas. Choć mamy na to sporo czasu, to wielu z nas przypomina sobie o tym tuż przed 30 kwietnia i w pośpiechu wypełnia formularze PIT. Może to generować niepotrzebne nerwy lub co gorsza pomyłki, na które czyhają przestępcy.W pośpiechu łatwiej przeoczyć niepokojące sygnały, np. próby wyłudzenia naszych danych osobowych i pieniędzy. Ustawowy termin na złożenie PIT za 2021 rok dla większości osób fizycznych upływa 30 kwietnia, ale ponieważ w 2022 r. ten dzień wypada w sobotę, to możemy rozliczyć się w tym roku do 2 maja.