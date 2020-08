Phishing: Google i Amazon przynętą na ofiary

Popularność phishingu nie maleje. O tyle nie jest to zaskoczeniem, że jest to stosunkowo prosta i skuteczna metoda ataku. Pod kogo w ostatnim czasie najczęściej podszywali się cyberprzestępcy? Z najnowszych doniesień Check Point Software Technologies wynika, że markami, które w II kwartale br. w sposób szczególny upodobali sobie oszuści były Google i Amazon. Eksperci dostrzegli również wzmożoną ilość ataków, w których wykorzystywano złośliwe e-maile - stanowią one już 1/4 wszystkich uderzeń.

Email (24% phishingu Q2)

Microsoft Outlook Unicredit

Web (61% phishingu Q2)

Google Amazon WhatsApp

Mobile (15% phishingu Q2)

Facebook WhatsApp PayPal



- Cyberprzestępcy nadal koncentrują się na oszukiwaniu nas za pomocą nazw, którym ufamy – przykładem mogą być Google, Amazon czy WhatsApp (drugi najpopularniejszy komunikator w Polsce, używany przez 13% użytkowników urządzeń mobilnych - przyp. red.). W minionym kwartale zaobserwowaliśmy znacznie więcej działań związanych z phishingiem e-mailowym niż zwykle. Spodziewam się, że ataki e-mailowe będą się rozprzestrzeniać w drugiej połowie 2020 roku, ponieważ wszystkie oznaki wskazują na nieuniknioną cyberpandemię. Aby zachować bezpieczeństwo, rekomenduję korzystanie tylko z autentycznych witryn oraz uważanie na „oferty specjalne” – mówi Lotem Finkelsteen, menedżer działu wywiadu zagrożeń w Check Point.

Jak podaje Check Point Software Technologies, phishing , a więc podszywanie się pod znaną markę stosowane jest w znakomitej większości, bo w aż 90% wszystkich prób cyberataków.Z kolei opublikowany przez Verizon raport odnośnie ubiegłorocznych incydentów naruszenia danych pokazał, że w blisko trzecim z nich wykorzystano właśnie phishing. Na tym jednak nie koniec - phishing towarzyszył również 78% ataków cyberszpiegowskich oraz tworzenia i wykorzystywania backdoorów.Jednocześnie z najnowszego raportu Check Point wynika, że w II kwartale br. markami, na których popularności najczęściej żerował phishing okazały się Google i Amazon. Apple, wiodąca marka phishingowa z I kwartału, spadła tym razem dopiero na 7. miejsce. Całkowita liczba wykryć phishingu związanego z popularnymi markami pozostaje stabilna w stosunku do pierwszych trzech miesięcy bieżącego 2020 r.Najczęściej wykorzystywanymi sektorami w tego typu działaniach są technologie, bankowość i media społecznościowe. Analizując używane wektory, możemy dostrzec pewne zauważalne różnice w markach używanych w każdym z nich: na przykład w przypadku urządzeń mobilnych nacisk kładzie się na główne marki technologiczne i media.Wg analityków Check Pointa przyczyną wzrostów ataków może być złagodzenie globalnych ograniczeń związanych z Covid-19, które spowodowały ponowne otwarcie firm i powrót pracowników do pracy.