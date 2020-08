5 sposobów na redukcję strat po włamaniu na konto internetowe

Doniesienia napływające z mediów wyraźnie potwierdzają, że włamanie na konto internetowe to incydent, który nie należy do rzadkości. Co więcej, taka sytuacja może przydarzyć się każdemu, nawet najbardziej doświadczonemu i ostrożnemu internaucie. Jak radzić sobie, gdy padniemy jej ofiarą? Oto praktyczne wskazówki od ekspertów ESET.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak rozpoznać włamanie na konto internetowe?

W jaki sposób odzyskać kontrolę nad kontem internetowym?

Jak podnieść swój poziom cyberbezpieczeństwa?



1. Jak rozpoznać włamanie na konto internetowe?

Maile z informacją o logowaniu z nowego urządzenia, najczęściej z lokalizacji, której nigdy nie odwiedziliśmy,

Podejrzana aktywność na koncie, np. wiadomości, których nigdy nie wysyłaliśmy, widoczne w skrzynce nadawczej,

Informacje od znajomych, że dostali od nas dziwną wiadomość, zazwyczaj z podejrzanym linkiem,

Brak możliwości zalogowania się na konto naszym normalnym hasłem,

Informacja o włamaniu od właściciela portalu.

Jeśli zaobserwujemy którekolwiek z tych zdarzeń, prawdopodobnie padliśmy ofiarą włamania i należy podjąć kolejne kroki.

2. Odzyskaj kontrolę nad kontem internetowym

3. Zabezpiecz inne konta

4. Przeskanuj komputer i smartfona

5. Poinformuj znajomych

6. Nie daj się ponownie zhakować

Zadbaj, by system operacyjny i aplikacje na Twoich urządzeniach były zawsze aktualne,

Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania antywirusowego,

Korzystaj z silnych, trudnych do odgadnięcia haseł, innych dla każdego konta,

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Powodem włamania na konto internetowe może być chociażby zbyt słabe hasło, czy wyciek danych z popularnego serwisu. Żeby móc mu przeciwdziałać, musimy przede wszystkim ustalić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z włamaniem. Konieczny jest przy tym pośpiech - im szybciej zorientujemy się, że ktoś przejął nasze konto internetowe, tym większe są szanse, że uda się nam zminimalizować możliwe straty.Z tego powodu należy być zawsze wyczulonym na kilka sygnałów sugerujących, że niepowołana osoba może mieć dostęp do naszego konta:Jeżeli możemy się zalogować na swoje konto, powinniśmy szybko zadbać o to, by nikt inny nie mógł tego zrobić. W tym celu należy w pierwszej kolejności zmienić swoje hasło, pamiętając przy tym, że nowe powinno być długie (najlepiej złożone z kilku wyrazów), zawierać kombinację dużych i małych liter oraz cyfr oraz różnić się od dotychczasowego. Jeśli dany serwis oferuje taką możliwość, zalecane jest także zdalne wylogowanie się ze wszystkich urządzeń, na których jesteśmy zalogowani (np. na Facebooku można to zrobić, wchodząc w Ustawienia - Bezpieczeństwo i logowanie oraz klikając Wyloguj się ze wszystkich sesji) oraz usunięcie podłączonych do konta aplikacji i usług firm trzecich (np. na Facebooku wchodzimy w Ustawienia - Aplikacje i witryny).Jeżeli nie mamy kontroli nad swoim kontem i nie możemy się na nie zalogować, należy w pierwszej kolejności skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła oraz skontaktować się z administratorami danej platformy. Wiele z nich przygotowało w tym celu dedykowane formularze (np. dla Faceboka dostępny jest pod adresem https://www.facebook.com/hacked). Po odzyskaniu dostępu do konta warto wykonać kolejne kroki związane z jego doraźnym zabezpieczeniem, opisane powyżej.Bardzo często jedno włamanie na konto internetowe to sygnał, że hakerzy dysponują również dostępem do innych serwisów i usług, z których na co dzień korzystamy. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku stosowania tego samego hasła na kilku różnych stronach internetowych, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nie gwarantuje nam w tym przypadku pełnej ochrony – przykładowo, włamanie na nasze konto pocztowe otwiera furtkę do przejęcia kontroli nad innymi kontami utworzonymi z jego pomocą.Z tego względu natychmiast po zabezpieczeniu konta, na którym doszło do włamania, należy pozmieniać hasła wszędzie tam, gdzie używaliśmy tych samych lub podobnych danych logowania, oraz na kontach z nim powiązanych.Żeby ustalić w jaki sposób doszło do włamania i ograniczyć ryzyko podobnego incydentu w przyszłości, warto przeskanować sprawdzonym oprogramowaniem antywirusowym wszystkie komputery i smartfony, na których logujemy się do swojego konta.Równolegle z działaniami mającymi na celu odzyskanie i zabezpieczenie konta warto poinformować znajomych o tym, że zostaliśmy zhakowani, oraz ostrzec, by nie klikali w żadne nietypowe linki, które mogli od nas w tym czasie otrzymać. W ten sposób chronimy przed włamaniem innych.Po odzyskaniu konta warto zadbać o to, żeby uniknąć podobnych przygód w przyszłości. Na szczęście wystarczy zastosować kilka prostych wskazówek, żeby znacząco podnieść swój poziom cyberbezpieczeństwa: