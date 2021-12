myPhone Maesto 2 to klasyczny telefon z ekranem 2,8 cala, obudową 9 mm w kolorze głębokiej czerni oraz baterią o pojemności 1000 mAh.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Telefon myPhone Maestro 2 Wyróżnia go duży jak na komórkę ekran 2,8", smukła obudowa 9 mm w kolorze głębokiej czerni oraz bateria 1000mAh.

myPhone Maestro 2 to kolejna odsłona modelu z tej serii. Telefon ma smukłą obudowę w czarnym kolorze, którą wieńczą srebrne elementy, w tym przycisk nawigujący „OK”. Ma duży, kolorowy ekran 2,8”.Telefon ma odpowiedniej wielkości klawisze wyspowe, rozmieszczone tak, aby komfortowo wybierać daną cyfrę bądź funkcję. Telefon został wyposażony w baterię o dużej pojemności 1000 mAh, która, według producenta, zapewnia czas czuwania do 180 godzin albo do 10 godzin ciągłych rozmów.Model umożliwia korzystanie z dwóch numerów na jednym urządzeniu jednocześnie dzięki DualSIM (Duabl Standby). Oferuje też BT, latarkę, aparat VGA oraz radio, którego można słuchać bez słuchawek.Model wyceniono na 129 zł. Dostępny jest w sklepie internetowym producenta oraz m.in. w RTV Euro AGD.