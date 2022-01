Debiutuje myPhone Halo A

myPhone Halo A to nowy klasyczny telefon z ekranem 1,77”, dużymi, podświetlanymi klawiszami i baterią o pojemności 800 mAh.

Telefon myPhone Halo A waży 73 g i ma wymiary: 113.5x52.8x13.3 mm. Ma czytelny, kolorowy wyświetlacz 1,77”, duże, podświetlane klawisze i programowalny przycisk bezpieczeństwa SOS na pleckach urządzenia. Ten klawisz bezpieczeństwa daje możliwość nawiązania połączenia / wysłania wiadomości SMS do wcześniej zaprogramowanego numeru, za pomocą jednego kliknięcia. Stanowi to wsparcie w razie nieprzewidywalnych sytuacji i wypadków.Telefon jest wyposażony w baterię o pojemności 800 mAh, która zapewnia działanie telefonu w stanie czuwania do 120 godzin albo do 4,5 godzin ciągłych rozmów.Model posiada także aparat fotograficzny VGA, latarkę, radio FM oraz Dual SIM umożliwiający korzystanie z dwóch numerów na jednym urządzeniu jednocześnie.myPhone Halo A kosztuje 79 zł.