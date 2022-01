T‑Mobile MagentaBIZNES w nowej odsłonie

T‑Mobile wprowadza zmiany w swojej ofercie MagentaBIZNES dla firm. W nowej odsłonie przedsiębiorcy dostaną szybszy internet, większy jego pakiet w najniższej taryfie, a także dodatkowe minuty do Unii Europejskiej.

Biznes bez granic

Nie korzystasz, płacisz złotówkę

Nowa oferta MagentaBIZNES stawia na jeszcze wyższą prędkość internetu, która w pakietach MagentaBIZNES S oraz MagentaBIZNES M wzrasta z 20 Mb/s do 30 Mb/s. W wersji L pozostaje zaś na poziomie 200 Mb/s, a w VIP – bez limitu. Z większego pakietu korzystać będą mogli również posiadacze pierwszej z wymienionej taryf – wersji S, którzy do dyspozycji będą mieć od teraz nie 10, a 20 GB miesięcznie. Przez pierwsze trzy miesiące będzie to natomiast 40 GB na miesiąc. W wypadku wyższych planów taryfowych dostęp do internetu w dalszym ciągu jest przy tym nielimitowany.Dodatkowo wszystkie taryfy z oferty MagentaBIZNES zostały wzbogacone o zapas 100 minut do Unii Europejskiej. W przypadku wariantów M, L i VIP klient otrzyma natomiast dodatkowe pakiety minut do Unii Europejskiej dzielone między wszystkie karty SIM w firmie w obrębie tego samego konta abonenckiego MagentaBIZNES. I tak – dla oferty MagentaBIZNES M będzie to 100 minut, w wypadku wersji MagentaBIZNES L – odpowiednio 200 min, z kolei dla opcji MagentaBIZNES VIP analogicznie 500 minut na połączenia z innymi krajami.Prócz tego, plany taryfowe MagentaBIZNES we wszystkich wariantach oferują dostęp do sieci 5G, a dodatkowo nielimitowane usługi telekomunikacyjne, czyli SMS-y, MMS-y oraz rozmowy w kraju i w roamingu w Unii Europejskiej. Za poszczególne pakiety klienci zapłacą: 45 zł w wariancie S, 75 zł dla wariantu M, 90 zł w przypadku wersji L oraz 120 zł w opcji VIP. Szczegółowe zestawienie usług w poszczególnych wariantach prezentujemy poniżej:Dodatkowo użytkownicy oferty MagentaBIZNES mogą dokupić dodatkowe karty SIM za 35 zł netto miesięcznie każda. A jeśli po 7 miesiącach okaże się ona aktualnie niepotrzebna, nieużywana karta będzie kosztować firmę 1 zł netto w skali miesiąca. W każdym momencie można ponadto wrócić do ponownego użytkowania karty.