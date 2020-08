Smartfony Samsung Galaxy Note20, Galaxy Note 20 5G i Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung prezentuje trzy nowe smartfony - Galaxy Note20, Galaxy Note 20 5G i Galaxy Note20 Ultra 5G. Galaxy Note20 ma 6,7 calowy wyświetlacz FHD+ Super AMOLED Plus, a Galaxy Note20 Ultra 5G ma 6,9-calowy edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O.

Serię Galaxy Note20 skonstruowano, wykorzystując 64-bitowy procesor ośmiordzeniowy 7nm. Zarówno Galaxy Note20, jak i Note20 Ultra dostępne są w nowym kolorze miedzianym.Galaxy Note20 Ultra wyposażono w wyrazisty i jasny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz. Galaxy Note20 ma wyświetlacz Infinity-O (2400×1080),394ppi, z certyfikatem HDR10+.Galaxy Note20 Ultra 5G zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach Note, którzy oczekują wyjątkowej mocy i produktywności. Galaxy Note20 z kolei jest przeznaczony dla użytkowników pragnących maksymalnie wykorzystać czas, jaki przeznaczają na pracę i zabawę. Nowe funkcje S Pen i Samsung Notes zapewniają jeszcze większe możliwości.teraz rysik S Pen oferuje jeszcze lepsze wrażenia z pisania pozwalając uchwycić pomysły zawsze wtedy, gdy pojawi się inspiracja. Zapewnia on jeszcze większą precyzję i responsywność. Nowe funkcje Anywhere Actions upraszczają bezdotykowe operowanie urządzeniem, dzięki czemu powrót do ekranu głównego lub wykonanie z rzutu ekranu są proste jak szybki ruch nadgarstka.użytkownicy potrzebują narzędzi, które umożliwiają pracę w dowolnym miejscu i czasie, a także na dowolnym urządzeniu. By pomóc im zapisywać pomysły, edytować je i udostępniać na smartfonie, tablecie czy komputerze z Windows 10, Samsung Notes wzbogacono o funkcje automatycznego zapisu i synchronizacji, dzięki czemu można zapomnieć o utraconych dokumentach i kontynuować pracę od razu po przejściu na kolejne urządzenie. Co więcej, Samsung Notes automatycznie konwertuje ręczne pismo w czytelne zapiski. Dzięki możliwości edytowania plików PDF, nanoszenia na nich adnotacji oraz zaznaczania wybranych fragmentów można z łatwością dostarczać informacje zwrotne i uwagi do dokumentów, gdziekolwiek jesteśmy. Można także skorzystać z nowej opcji, jaką jest nagrywanie audio podczas sporządzania notatek – wystarczy dotknąć wybranego słowa w notatkach, by przejść do tego właśnie miejsca w nagraniu. Wszystko to można perfekcyjnie zorganizować za sprawą nowego, intuicyjnego zarządzania plikami, które ułatwia znalezienie poszukiwanych dokumentów.za sprawą udoskonalonej funkcji Link to Windows użytkownicy mogą teraz łatwo i płynnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnych bezpośrednio z komputera z systemem Windows 10. W prosty i wygodny sposób z poziomu komputera z Windows 10 można wysyłać wiadomości, zarządzać powiadomieniami, synchronizować zdjęcia oraz wykonywać i odbierać połączenia. Można również tworzyć na komputerze skróty, dzięki czemu nie trzeba już przeglądać telefonu w poszukiwaniu ulubionych aplikacji społecznościowych czy Galerii. Jeszcze w tym roku użytkownicy zyskają też możliwość używania na komputerze z systemem Windows 10 wielu aplikacji jednocześnie.Smartfony z serii Galaxy Note20 zapewniają nowy poziom wydajności i łączności. Oferują również profesjonalnej klasy narzędzia pozwalające robić zapierające dech zdjęcia i tworzyć prawdziwie kinowe wideo, a także wspierają zaawansowany multitasking.Począwszy od 15 września użytkownicy będą mogli grać w ponad 100 gier, włączając w to takie hity jak Minecraft Dungeons i Gears 5, na telefonie lub tablecie, bezpośrednio w chmurze (beta) z Xbox Game Pass Ultimate. Odpowiednie tempo rozgrywki zapewnia wsparcie dla technologii 5G oraz Wi-Fi 6. Duży, wciągający wyświetlacz gwarantujący płynne granie oraz jeden z najszybszych procesorów dostępnych wśród urządzeń Galaxy zmieniają smartfony z serii Galaxy Note20 w mobilne konsole, które z łatwością nosić można w kieszeni.urządzenia z serii Galaxy Note20 pozwalają nagrywać wideo o ultrawysokiej rozdzielczości i niezrównanej jakości, w tym materiały 8K 24fps, które świetnie prezentują się na kinowym ekranie o proporcjach 21:9. Potężny tryb Pro Video, zapewnia profesjonalną regulację ostrości, audio, ekspozycji, oświetlenia, a także kontrolę zoomu czy nagrywanie 120 fps w FHD. Możliwe jest również sterowanie kierunkiem mikrofonu Galaxy Note20 i dostosowywanie go tak, by wychwytywał dokładnie ten dźwięk, który użytkownik chce uchwycić. W połączeniu z Galaxy Buds Live daje to możliwość nagrania krystalicznie czystego audio niezależnie od hałasu w tle.po raz pierwszy w historii Samsung DeX użytkownicy urządzeń serii Galaxy Note20 zyskują możliwość bezprzewodowego łączenia się z odbiornikiem Smart TV, gdy potrzebują większego ekranu. Możliwe jest ponadto zarządzanie jednocześnie oboma ekranami, by np. czatować z przyjaciółmi podczas oglądania video na Smart TV.Użytkownicy mogą też mieć pewność, że zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie Galaxy Note20 jest zabezpieczone przy pomocy kompleksowej platformy Samsung Knox.Dostępna po raz pierwszy na urządzeniu Galaxy z UWB funkcja Nearby Share gwarantuje niezwykle szybkie i łatwe udostępnianie danych. Wystarczy skierować Note20 Ultra na inne obsługujące UWB urządzenia Galaxy, by Nearby Share automatycznie wyświetliła listę dostępnych użytkowników. W przyszłości funkcjonalność UWB pomoże też łatwiej znajdować poszukiwane rzeczy przy pomocy technologii AR, jak również otwierać dom przy użyciu cyfrowego klucza.