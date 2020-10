Sieć 5G teraz także w Plus na Kartę

Szybka sieć 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD jest teraz dostępna także dla klientów Plus na Kartę. Dodatkowo mogą oni skorzystać z promocyjnego pakietu 60 GB.

rozmowy oraz SMS-y i MMS-y bez limitu i 30 GB Internetu (pakiet 15 GB oraz dodatkowe 15 GB jako bonus za doładowanie) za 30 zł;

rozmowy oraz SMS-y i MMS-y bez limitu i 10 GB Internetu (jako bonus za doładowanie) za 25 zł;

rozmowy bez limitu i 4 GB Internetu (jako bonus za doładowanie) za 20 zł.

Od 1 października klienci Plus na Kartę mają możliwość korzystania z sieci 5G. Warunkiem jest pozostawanie w jej zasięgu oraz posiadanie odpowiedniego smartfona lub routera obsługującego technologię 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. W promocji klienci dostaną także dodatkowy pakiet 60 GB.Superoferta 60 GB to trzy pakiety po 20 GB, przyznawane automatycznie po sobie co 30 dni, a opłata wynosi tylko 15 zł i jest pobierana jednorazowo w momencie włączenia promocji. Aby z niej skorzystać wystarczy mieć aktywne konto oraz posiadać środki pozwalające na pobranie opłaty. Promocję można włączyć krótkim kodem *136*11*0060# lub aktywować w aplikacji Mobilny Plus Online i jest ona dostępna dla użytkowników taryf Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę i Nowy Plush.Sieć 5G Plusa na częstotliwości 2,6 GHz TDD z szerokością pasma 50 MHz pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy szybkością transferu danych (do 600 Mb/s) i zasięgiem (czyli szeroką dostępnością), zachowując oba parametry bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu więcej klientów może cieszyć się nową jakością Internetu. W codziennym użytkowaniu Internet 5G zapewnia większy komfort korzystania z sieci szczególnie w zakresie szybkości pobierania bardzo dużych ilości danych, płynnego streamingu wysokiej jakości, czy usług z zastosowaniem VR i AR.Plus na Kartę to trzy 30 dniowe pakiety do wyboru:Za każde zasilenie konta przyznawane są także darmowe gigabajty, a od zasilenia za 25 zł jest również bezpłatny transfer danych na Facebook, Messenger, Viber i IPLA. Sieć 5G Plusa dostępna jest na obszarze siedmiu polskich miast: Warszawy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina oraz Wrocławia. Trwa też jej rozbudowa. Duża część prac zostanie wykonana jeszcze w tym roku, a zakończona w pierwszych miesiącach przyszłego roku.Aktualnie portfolio urządzeń obsługujących 5G Plusa to dziesięć smartfonów: Huawei P40 128GB, HUAWEI P40 Lite 5G DS, Huawei P40 PRO 256GB, Huawei Mate XS 512GB, Motorola razr 5G, Motorola Edge, Motorola Moto g 5G plus DS, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy A51 5G oraz ZTE Axon 11 5G, a także dwa routery: HUAWEI 5G CPE Pro 2, ZTE MC801.