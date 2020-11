Nowe smartfony Kruger&Matz DRIVE 8 i LIVE 8

W ofercie smartfonów Kruger&Matz debiutują dwie nowości - DRIVE 8 i LIVE 8. Pierwszy z nich to wzmocniony smartfon, wodoszczelny i pyłoszczelny. Drugi to kolejny model z serii LIVE, wyposażony w funkcję dual SIM.

Kruger&Matz DRIVE 8

Kruger&Matz LIVE 8

Smartfon Kruger&Matz DRIVE 8 ma wzmocnioną obudowę, jest wodoszczelny i pyłoszczelny, co potwierdza norma IP68. Ma ekran o przekątnej 6,12” i proporcjach 19:9.Smartfon został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek MTK6762, wspierany 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz system Android 10. DRIVE 8 ma baterię o pojemności 5000mAh.Kruger&Matz DRIVE 8 ma dwa aparaty - tylny 13 Mpx oraz przedni 5 Mpx. Jest wyposażony w technologię NFC. Funkcjonalność smartfona podnosi też dodatkowy slot na kartę SIM umożliwiający korzystanie z drugiego numeru telefonu, albo rozbudowanie pamięci telefonu za pomocą karty pamięci. Dużą zaletą jest też czytnik linii papilarnych, który pozwoli w szybki i wygodny sposób odblokować telefon.Kruger&Matz LIVE 8 ma wyświetlacz o przekątnej 6,08” o rozdzielczości 720x1560 px i proporcjach 19:9. Ma smukłą i elegancką obudowę w kolorze ciemnej zieleni lub czerni.Pracuje w oparciu o ośmiordzeniowy procesor MT6762V/WDA wspierany 3 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, który odpowiada za płynne działanie systemu Android 10.LIVE 8 został wyposażony w funkcję dual SIM umożliwiającą użycie dwóch kart SIM. Dodatkowo urządzenie posiada slot na kartę micro SD, który pozwala poszerzyć pamięć urządzenia nawet o 256 GB dodatkowej przestrzeni na dane i zdjęcia.Osoby ceniące prywatność i zapisane dane docenią czytnik linii papilarnych oraz funkcję Face ID, dzięki którym mają pewność, że nikt inny nie będzie mógł odblokować ich smartfona. Co więcej, po raz pierwszy w smartfonie z serii LIVE zastosowano technologię NFC. Dzięki niej użytkownicy mogą dokonywać szybkich bezgotówkowych płatności oraz błyskawiczne parować ze sobą urządzenia.Kruger&Matz LIVE 8 ma baterię o pojemności 4000 mAh oraz aparat 13 Mpx z przysłoną f/1.8, który pozwoli wykonać zdjęcia nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Jakość zdjęć zwiększają dodatkowe dwa aparaty 2 Mpx służące do rozmycia tła.Nowe smartfony Kruger&Matz dostępne są w oficjalnym sklepie na www.krugermatz.com, a także w sieci sklepów Rebel Electro oraz na www.rebelelectro.com w ofercie BLACK WEEK w promocyjnych cenach: DIVE 8 - 779 zł, LIVE 8 – 479 zł.