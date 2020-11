W 2021 roku na rynku pojawią się dwa nowe smartfony Samsung Galaxy A12 i Galaxy A02s, wyposażone w wytrzymałe baterie, duże ekrany oraz wszechstronny zestaw aparatów.

Galaxy A02s i A12 mają smukłe obudowy i matowe wykończenie tyłu. Mają 6,5 calowe wyświetlacze HD+ Infinity-V. Smartfony mają baterie o pojemności 5000 mAh. Oba modele wyposażono także w funkcję szybkiego ładowania 15 W.Smartfony Galaxy A02s i A12 zostały wyposażone w zestaw obiektywów. Model Galaxy A12 wyposażony jest w główny aparat 48 MP, a w przypadku modelu A02s jest to 13 MP. Galaxy A12 wyposażono również w ultraszerokokątny aparat 5 MP, który umożliwia wykonanie spektakularnego zdjęcia krajobrazu. Ponadto, oba modele wyposażono w aparat głębi 2 MP, który pozwala skupić uwagę na tym, co najbardziej istotne, a także aparat Macro 2 MP, który uchwyci niezwykłe zbliżenia i wydobędzie piękno z najbardziej skomplikowanych kompozycji.Smartfony Galaxy A12 i A02s występują w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej. Model Galaxy A12 dostępny jest także w kolorze niebieskim. Dodatkowo Galaxy A12 wyposażono w chronioną platformę Samsung Knox, a dostęp do urządzenia jest zabezpieczony czytnikiem linii papilarnych, umieszczonym z boku smartfonu.Model Galaxy A12 będzie dostępny od stycznia 2021 , a Galaxy A02s od lutego 2021.