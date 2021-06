Play podwaja liczbę GB w wybranych ofertach w Play na Kartę i Internet na Kartę w Play po doładowaniu w aplikacji Play24. Operator wprowadza także nowy pakiet SOLO XXL z technologią 5G, którego użytkownicy otrzymają do 50 GB.

Podwojone GB w ofertach bez limitu w Play na Kartę

W pakiecie SOLO L w cenie 30 zł użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i aż 30 GB miesięcznie;

SOLO XL za 35 zł zawiera nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez limitu GB, w tym 40 GB z pełną prędkością z dostępem do technologii 5G;

Pakiet dla Ukrainy za 35zł oprócz nielimitowanych rozmówi i SMS-ów w Polsce dodatkowo zapewnia 1000 minut na Ukrainę (do sieci Kyivstar, Vodafone i lifecell) oraz 30 GB danych.

Dwa razy więcej internetu od Play Play podwaja liczbę GB w wybranych ofertach w Play na Kartę i Internet na Kartę w Play.

Nowy pakiet – SOLO XXL

Nowe pakiety w Internet na Kartę 2.0 w Play

Dzień bez limitu GB za 5 zł – internet bez limitu GB (20 GB z pełną prędkością) – jednorazowy na 24 godziny,

Tydzień bez limitu GB za 20 zł – internet bez limitu GB (60 GB z pełną prędkością – jednorazowy na 7 dni,

Miesiąc bez limitu GB za 50 zł – internet bez limitu GB (200 GB z pełną prędkością) i dostępem do 5G – jednorazowy na miesiąc lub cykliczny.

Aplikacja Play24 – kompleksowa obsługa konta w zasięgu smartfonu

Podwojone pakiety można aktywować tylko w aplikacji Play24, gdy konto zostało zasilone w ciągu ostatnich 30 dni dowolną kwotą. Doładowanie w aplikacji Play24 można zrealizować np. BLIK-em, kartą płatniczą lub szybkim przelewem z banku, a także za pomocą Google Pay lub Apple Pay.Pakiety w Play na Kartę dostępne są w wariantach łączonych z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami oraz atrakcyjną paczką danych. W nowych promocyjnych pakietach po doładowaniu w Play24 klienci otrzymują 2 razy więcej GB do wykorzystania:Pakiety odnawiają się co miesiąc, jeśli na koncie znajdują się odpowiednie środki.Nowością od Play jest cykliczny pakiet SOLO XXL w cenie 40 zł miesięcznie. W standardowej ofercie dostępne są nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz MMS-y, a także Internet bez limitu GB (w tym 25 GB internetu z pełną prędkością) i dostępem do 5G. W pakiecie promocyjnym po doładowaniu w aplikacji Play24, użytkownicy otrzymują podwójny pakiet internetu – aż 50 GB z pełną prędkością!Klienci tej oferty mogą aktywować także nowe podwójne pakiety GB w pakietach internetowych po doładowaniu konta przez aplikację Play24:Klienci korzystający z ofert Play mogą zarządzać swoim kontem za pomocą Play24. Zapewnia ona łatwy dostęp do konta, kontrolowanie pakietów, jak również aktywowanie dodatkowych pakietów w wygodny i szybki sposób. Bezpośrednio z Play24 można również bezpiecznie doładować konto, a także kontrolować wszystkie wydatki.