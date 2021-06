W Play nowe oferty łączone oraz abonament 5G od 25 zł

Play wprowadza nowe oferty łączone: internet i telewizję w cenie od 30 zł miesięcznie, ofertę z telewizorem 4K LG 49 cali, abonament głosowy 5G w cenie od 25 zł, a także smartfony Samsung Galaxy S20 FE 5G oraz Xiaomi Redmi Note 10 5G w zestawie z zegarkiem sportowym Mi Watch Lite w atrakcyjnych cenach.

Łącz usługi i oszczędzaj nawet 30 zł miesięcznie

Oferta internetu i telewizji – od 30 zł miesięcznie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Play nowe oferty łączone oraz abonament 5G Abonenci Play w trakcie trwania umowy mogą wzbogacić swoje usługi o internet stacjonarny oraz telewizję PLAY NOW TV w pakiecie za 30 zł.

Idealny dla fanów sportu telewizor 4K, za który Play opłaci 6 rat

Oferta internetu w Play

stacjonarny, zapewniający wysoką prędkość pobierania, stabilne połączenie i brak limitu danych;

bezprzewodowy, z routerem domowym lub zestawem NET BOX – umożliwiający dostęp przez sieć komórkową, którą operator stale rozbudowuje – a niedawno ogłosił, że ma już 9000 uruchomionych stacji bazowych.

Abonament 5G od Play – 150 GB od 25 zł miesięcznie

Najnowsze modele smartfonów 5G dostępne w Play w super cenach

Samsung Galaxy S20 FE 5G o super designie, z wyrazistym wyświetlaczem Super AMOLED, wydajną baterią oraz potrójnym modułem aparatu;

Xiaomi Redmi Note 10 5G o wysokiej wydajności, z ośmiordzeniowym procesorem umożlwiającym jego płynną pracę, wyświetlaczem stworzony do mobilnych gier oraz potrójnym aparatem 48 MPix. Ten model dostępny jest w zestawie ze smartwatchem Mi Watch Lite do monitorowania aktywności sportowej.

Operator przygotował nową, łączoną ofertę. Do wyboru są oferty głosowe, dostęp do internetu zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego oraz telewizja w wariancie podstawowym lub rozszerzonym.Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci posiadający abonament telefoniczny na czas określony. Zasada jest prosta – im więcej usług, tym większy rabat. Dokupując jednocześnie internet i telewizję do abonamentu głosowego można otrzymać nawet 30 zł rabatu miesięcznie. A jeśli klient zdecyduje się na jedną z tych usług: internet lub telewizję, dobierana usługa będzie tańsza o 10 zł.Abonenci Play w trakcie trwania umowy mogą wzbogacić swoje usługi o internet stacjonarny oraz telewizję PLAY NOW TV w pakiecie za 30 zł. W tej cenie otrzymają łącze o prędkości 150 Mb/s oraz dostęp do oferty podstawowej PLAY NOW TV z nowoczesnym dekoderem TV BOX 4K HDR. W ramach oferty klienci mogą oglądać przez 3 miesiące kanał Eleven Sports 1 4K bez dodatkowych opłat, a także skorzystać z darmowego miesiąca Amazon Prime Video oraz pakietu HBO GO. Dodatkowo, dzięki trwającej promocji, klienci do PLAY NOW TV BOX mogą otrzymać w prezencie 6 lub 12 miesięcy dostępu do platformy Netflix, by oglądać filmy i seriale bez limitu.Osoby, które wybiorą ofertę internetu lub telewizji mogą skorzystać z promocji i zdecydować się na telewizor LG 49UN711C. Ekran LED o przekątnej 49 cali i rozdzielczości 4K Ultra HD i z obsługą HDR jest idealny do śledzenia nadchodzących sportowych emocji. Dzięki specjalnej ofercie Play, w której to operator płaci 6 rat za sprzęt, ten telewizor można otrzymać w korzystnej cenie.Internet w Play można wybrać w dwóch wariantach:Niezależnie od wybranego wariantu klient zyskuje rabat w ramach ofert łączonych.1 czerwca fioletowy operator uruchomił specjalną promocję. Klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Play, mogą skorzystać z abonamentu 5G w ofercie Play HOMEBOX. Operator podwoił liczbę danych w pakiecie – z 75 do 150 GB z pełną prędkością oraz obniżył jego miesięczną cenę. Drugi i każdy następny dobierany numer to jedyne 25 zł, a piąty jest całkowicie darmowy! Oprócz zwiększonej paczki danych w abonamencie komórkowym, w ramach taryfy Play HOMEBOX każdy klient otrzymuje również kartę do internetu domowego 200 GB z pełną prędkością, nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich, dostęp do podstawowego pakietu PLAY NOW, a także możliwość korzystania z serwisu muzycznego Tidal przez 3 miesiące w prezencie.Play proponuje dwa nowoczesne modele wspierające technologię 5G. Są to smartfony: