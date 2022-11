Najszybszy internet mobilny w X 2022: Play liderem dwóch kategorii

Pażdziernikowy ranking operatorów komórkowych w Polsce przygotowany przez portal RFBenchmark.pl przyniósł niespodziankę. Play wyprzedził Orange w kategorii najniższej wartości ping i nadal zajmuje pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. T-Mobile jest wciąż najlepszy w kategorii średniej szybkości pobierania danych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Który operator ma najszybszy internet mobilny? Play liderem dwóch kategorii - średniej szybkości wysyłania danych i najniższej wartości ping.

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Październikowy ranking został przygotowany na podstawie 151 929 pomiarów. Najczęściej badanymi sieciami były Play (30,8%) i Orange (34,6%). Rzadziej nasi użytkownicy korzystali z dostępu do sieci Plus (19,5%) oraz T-Mobile (15,2%).Kolejny miesiąc z rzędu najlepszym operatorem pod względem średniej szybkości pobierania danych LTE okazał się T-Mobile. Wynik 39,4 Mb/s pozwolił wyprzedzić Orange (35,8 Mb/s) i Play (32,9 Mb/s).Play w dalszym ciągu na czele tabeli średniej szybkości wysyłania danych LTE. Operator osiągnął rezultat 20,7 Mb/s. Podium uzupełniło Orange (19 Mb/s) i T-Mobile (18,4 Mb/s). Najsłąbszy wynik odnotował Plus (17 Mb/s).W październiku Play (29,7 ms) wyprzedził dotychczasowego dominatora Orange (30,2 ms) i zgarnął cenne zwycięstwo. Brąz w tej klasyfikacji trafił do T-Mobile (32 ms), a po raz kolejny na ostatnim miejscu znalazł się Plus (36,4 ms).