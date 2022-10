Najszybszy internet mobilny we IX 2022: liderzy bez zmian

Wrześniowy ranking operatorów komórkowych w Polsce przygotowany przez portal RFBenchmark.pl nie przyniósł zmian liderów w poszczególnych kategoriach. T-Mobile jest wciąż najlepszy w kategorii średniej szybkości pobierania danych, Play zajmuje pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, a Orange ma najniższy średni wynik ping.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator był we wrzesniu 2022 liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych?

Kto zwyciężył w kategorii średniej szybkości wysyłania danych?

Który operator miał we wrześniu najniższy średni wynik ping?



Średnia szybkość pobierania danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie najszybszy internet mobilny we wrześniu 2022? T-Mobile jest liderem w kategorii średniej szybkości pobierania danych, Play zajmuje pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, a Orange ma najniższy średni wynik ping.

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Wrześniowy ranking został przygotowany na podstawie 125 866 pomiarów. To zauważalny wzrost, zwłaszcza w porównaniu z sierpniem , kiedy wykonano 106 639 pomiarów. Najwięcej pomiarów zostało przeprowadzonych w zasięgu sieci Play (30,4%) i Orange (35,2%). W dalszej kolejności społeczność RFBenchmark sięgała po usługi sieci Plus (18,7%) oraz T-Mobile (15,7%).T-Mobile pozostaje bezkonkurencyjny pod względem wyników średniej szybkości pobierania danych (39,7 Mb/s). O ile miesiąc temu ścigał się do ostatniej prostej z Orange, tak teraz Pomarańczowy operator został wyraźnie wyprzedzony (38 Mb/s). Na trzecim miejscu znalazł się Play (34,7 Mb/s), a tabelę zamknął Plus (30 Mb/s).Play zajmuje silną, pierwszą pozycję w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. We wrześniu pozwolił na to wynik 20,1 Mb/s. Na pozostałych miejscach znalazło się Orange (19 Mb/s), T-Mobile (17,8 Mb/s) i Plus (17,1 Mb/s).Orange nie pozwoliło na sensacyjną zmianę lidera w kategorii najniższej wartości ping. Osiągnięty rezultat 29,3 ms pozwolił wyprzedzić Play (30,3 ms) i zepchnąć T-Mobile na trzeci stopień podium (31,8 ms). Na końcu stawki znalazł się Plus (36,9 ms).