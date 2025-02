Polska czekolada podbija światowe rynki. Jesteśmy jej trzecim największym eksporterem na świecie, zaraz za Niemcami i Belgią. Z analizy Akcenty wynika, że w 2023 roku wartość polskiego eksportu czekolady wyniosła niemal 2,5 mld EUR.

Przeczytaj także: Wojna w Ukrainie. Czy polscy eksporterzy zastąpią dostawców z Rosji i Białorusi?

Polska zajmuje wysokie trzecie miejsce w globalnym eksporcie czekolady, ustępując jedynie Niemcom i Belgii – krajowi, który uchodzi za synonim czekoladowego rzemiosła. Eksport polskiej czekolady rośnie z roku na rok i świetnie wpisuje się w globalny trend rosnącego popytu na produkty czekoladowe. Od 2019 do 2023 roku nasza sprzedaż zagraniczna wzrosła aż o 52 proc., co pokazuje, że nasze czekolady skutecznie podbijają zagraniczne rynki. Według prognoz Euromonitora w ciągu kolejnych pięciu lat, do 2029 r., wartość rynku słodyczy czekoladowych ma przekroczyć 189 miliardów USD, a to oznacza jeszcze większe możliwości dla polskich producentów. Dodatkowym impulsem dla sprzedaży są okazjonalne wzrosty konsumpcji, takie jak Walentynki, Święta Wielkanocne czy Boże Narodzenie, kiedy popyt na czekoladki i słodkie upominki znacząco rośnie – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty. I dodaje: - Choć nie ma jeszcze pełnych wyników za ubiegły rok, to śmiało możemy powiedzieć, że będziemy mieć kolejny czekoladowy rekord. Dane GUS obejmujące okres od stycznia do listopada 2024 wskazują, że wartość polskiego eksportu produktów czekoladowych w tym czasie była wyższa niż w całym 2023 roku.

Polska w czekoladowej czołówce

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Polska w TOP3 największych eksporterów czekolady na świecie Eksport polskiej czekolady rośnie z roku na rok i świetnie wpisuje się w globalny trend rosnącego popytu na produkty czekoladowe. Od 2019 do 2023 roku nasza sprzedaż zagraniczna wzrosła aż o 52 proc., co pokazuje, że nasze czekolady skutecznie podbijają zagraniczne rynki.

Niemcy, Francuzi i Belgowie kupują więcej polskiej czekolady

Rosnące ceny surowców, takie jak kakao, mleko i cukier, a także unijne regulacje środowiskowe i wyzwania logistyczne to główne trudności, z jakimi mierzy się branża czekoladowa. Mimo to polski rynek czekolady utrzymuje dynamiczny wzrost. Eksport odgrywa kluczową rolę w sukcesie branży, a słaba złotówka dodatkowo zwiększa konkurencyjność polskich produktów za granicą – komentuje Radosław Jarema.

Słodki rodzimy kapitał

Polska branża czekolady to przykład rynku, gdzie międzynarodowe koncerny dominują w sprzedaży, ale lokalne firmy wciąż znajdują dla siebie miejsce, często poprzez specjalizację w określonych segmentach. To pozwala im konkurować jakością i unikalnym profilem produktów – podsumowuje Radosław Jarema.

Polska czekolada zdobywa uznanie na świecie dzięki wysokiej jakości, różnorodnej ofercie i konkurencyjnej cenie. To przekłada się na rosnący eksport, który umacnia naszą pozycję w globalnym handlu słodyczami. Całkowita wartość światowego eksportu czekolady i innych wyrobów zawierających kakao wyniosła w 2023 roku 35 mld EUR – wynika z danych International Trade Center. Polska miała w tym 7 proc. udział, eksportując produkty o łącznej wartości niemal 2,5 mld EUR. Dzięki temu zajmujemy wysokie trzecie miejsce na świecie, tuż za Niemcami i Belgią.Największym odbiorcą polskich wyrobów czekoladowych są Niemcy, gdzie w 2023 roku trafił co piąty nasz produkt (wartość eksportu wyniosła 588 mln EUR). Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania (332 mln EUR), na trzecim Francja (158 mln EUR). TOP 5 eksportowych kierunków zamykają Belgia (135 mln EUR) i Holandia (132 mln EUR). Warto zwrócić uwagę, że nasze czekoladowe produkty znajdują także uznanie na innych kontynentach, m.in. w Stanach Zjednoczonych (118 mln EUR), Australii (17 mln EUR) czy Kanadzie (15 mln EUR).Z roku na rok rośnie zainteresowanie polskimi wyrobami z czekolady, a nasi główni partnerzy handlowi zwiększają swoje zakupy w Polsce. Biorąc pod uwagę okres pięciu lat (2019-2023) eksport tych wyrobów wzrósł aż o 52 proc. Eksperci Akcenty zwracają uwagę także na dodatnie saldo handlowe. Eksport polskiej czekolady w 2023 roku osiągnął wartość 2,5 mld EUR, podczas gdy import wyniósł 1,1 mld EUR, co dało dodatnie saldo handlowe na poziomie 1,4 mld EUR. To pokazuje, jak silną pozycję zdobywa Polska na globalnym rynku czekolady.Polskie wyroby czekoladowe z roku na rok cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród zagranicznych konsumentów. W 2023 roku Niemcy zwiększyły import naszych produktów czekoladowych o 9 proc. w ujęciu rocznym, Wielka Brytania o 14 proc., a Francja o 11 proc. Co ciekawe, Belgia, która słynie ze swojej czekolady, również zaczęła kupować od nas coraz więcej – import wzrósł o 32 proc. w porównaniu do roku 2022.Polski rynek czekolady to dynamiczna mieszanka globalnych gigantów i lokalnych producentów. Większość wytwarzanej w Polsce czekolady pochodzi od firm z zagranicznym kapitałem, takich jak Lotte Wedel, Ferrero czy Mondelez, których produkty dominują na półkach sklepowych. Jednak na rynku wciąż obecne są marki o w pełni polskim kapitale, takie jak Goplana, Mieszko czy Terravita, a także mniejsze firmy specjalizujące się np. w czekoladzie wegańskiej.