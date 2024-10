Polska największym producentem zniczy w Europie

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, kiedy tradycyjnie na grobach bliskich zapalimy znicze. Zapewne wyprodukowane w Polsce, bo z analiz Akcenty wynika, że Polska jest największym eksporterem zniczy i świec w Europie. Liderem światowym są Chiny.

Jak wynika z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec, w ubiegłym roku Polacy wydali aż 700 mln zł na zakup 300 mln zniczy, co jednoznacznie pokazuje, że krajowa produkcja tych produktów w pełni zaspokaja popyt na rodzimym rynku. Niemniej jednak, nie tylko krajowa sprzedaż stanowi powód do dumy. Polska od lat jest liderem w eksporcie zniczy w Europie, a jedyną konkurencją na świecie są Chiny. Chińscy producenci dostarczają głównie tanie wyroby na niższe segmenty rynku, co wynika z niskich kosztów pracy oraz łatwego dostępu do surowców. Ponadto, jak do tej pory azjatyccy producenci często nie muszą martwić się o emisję gazów cieplarnianych, co stawia ich w korzystnej sytuacji na rynku. Jednakże w najbliższej przyszłości może to ulec zmianie. Unia Europejska, w ramach pakietu Fit for 55, zamierza zapobiegać przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji za granicę i korzystaniu z łagodniejszych norm ekologicznych w innych krajach. Może to również spowodować wprowadzenie podatku węglowego na granicy dla produktów importowanych, co znacząco wpłynie na chiński eksport. W takim scenariuszu Polska ma szansę stać się numerem 1 w globalnym eksporcie zniczy i świec, wykorzystując swoje doświadczenie i silną pozycję na europejskim rynku – wyjaśnia Radosław Jarema, dyrektor zarządzający Akcenty w Polsce.

Polskie znicze palą się na całym świecie

Polskie znicze palą się na całym świecie

Niemcy głównym odbiorcą

Według danych International Trade Center wartość eksportu polskich zniczy i świec w 2023 roku osiągnęła 764 mln EUR, co stanowi 17 proc. światowego rynku tego segmentu. Oznacza to, że co szósty znicz lub świeca na świecie pochodzi z Polski, co plasuje nas na drugim miejscu w skali globalnej, ustępując jedynie Chinom (877 mln EUR).W Europie nie mamy jednak sobie równych i zajmujemy pierwszą pozycję. Numer dwa to Holandia, ale z wynikiem niemal czterokrotnie mniejszym (210 mln EUR). Na kolejnych miejscach znajdują się Belgia (189 mln EUR) i Niemcy (177 mln EUR).Chociaż wartość eksportu w 2023 roku spadła w porównaniu do roku poprzedniego (925 mln EUR w 2022), jest to zjawisko zgodne z ogólnym trendem na rynku globalnym. Warto jednak podkreślić, że polski eksport zniczy i świec wykazuje znaczący wzrost w porównaniu do czasów przed pandemią, notując wzrost o 40 proc. od 2019 roku.Głównym partnerem handlowym Polski są Niemcy, które kupują co trzeci polski znicz przeznaczony na eksport, co przekłada się na wartość 253 mln EUR. Na drugim miejscu znajduje się Holandia, do której trafia co dziesiąty znicz i świeca z polskiego eksportu, osiągając wynik 88 mln EUR (11 proc. całkowitego eksportu). Podium zamyka Szwecja, która w 2023 roku kupiła znicze i świece za 66 mln EUR, co stanowi 8 proc. rynku.