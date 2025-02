Polski handel z Wielką Brytanią - przetrwał Brexit, nabrał nowej siły

Wymiana handlowa między Polską a Wielką Brytanią w 2023 roku osiągnęła rekordowy poziom 36,4 mld euro. To o 35 proc. więcej niż w 2018 roku - wynika z raportu "Potencjał polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej" przygotowanego przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową. Dane pokazują, że po Brexicie nasze relacje handlowe nie ucierpiały, wprost przeciwnie - nabrały dynamiki.

Eksport i import w liczbach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział firm brytyjskich w sektorze usług dla biznesu w Polsce Wielka Brytania nie tylko odgrywa rolę kluczowego odbiorcy usług biznesowych, ale jest także jednym z najważniejszych inwestorów w tym sektorze Kliknij, aby przejść do galerii (4)

handel między Polską a Wielką Brytanią jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się bilateralnych relacji gospodarczych w Europie. Polska skutecznie wypełnia nisze rynkowe na Wyspach, a brytyjskie firmy chętnie korzystają z wysokiej jakości polskich produktów i usług.

Wielka Brytania to szósta co do wielkości gospodarka świata według PKB. Dla polskich eksporterów to czwarty najważniejszy rynek zbytu, a dla inwestorów to 460 mln funtów zainwestowanych na wyspach. Dalsza ekspansja, zarówno handlowa jak i inwestycyjna polskich firm w Wielkiej Brytanii może stanowić poważny filar wzmacniania naszej gospodarki przez jej umiędzynarodowienie.

Brytyjskie inwestycje w Polsce

Polska stała się jednym z najbardziej dynamicznych i konkurencyjnych krajów w Europie. To dzięki wysokim kwalifikacjom i doświadczeniu pracowników, których cechuje duża motywacja, elastyczność i gotowość do nauki nowych umiejętności. Posiadają oni także szereg kompetencji miękkich, np. rozumienie różnic kulturowych, które umożliwiają skuteczną pracę w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach – powiedział Wojciech Skrudlik, wiceprezes Globalnego Centrum Kompetencji oraz członek zarządu GSK w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe PKB per capita oraz wskaźnik Giniego Wskaźnik Giniego, który mierzy nierówności dochodowe w kraju, wskazuje na różne poziomy nierówności w Polsce i Wielkiej Brytanii Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Polskie firmy w Wielkiej Brytanii

Przykład ekspansji Grupy Atlas na rynek brytyjski pokazuje, jak istotne jest staranne planowanie i dobrze skoordynowane działania. Wiele firm podążających tą samą ścieżką napotyka jednak różne formalne wymagania, które mogą wpływać na tempo rozwoju. To obszar, nad którym warto pracować w polsko-brytyjskich relacjach – mówiła na konferencji Barbara Kończewska Menadżer ds. sprzedaży zagranicznej w Atlas.

Perspektywy i przyszłość

Rekordowy poziom wymiany handlowej między Polską a Wielką Brytanią wynika z rosnącego zapotrzebowania na usługi i towary dostarczane przez polskie firmy. Pomimo Brexitu relacje handlowe i inwestycyjne między oboma krajami nie tylko się utrzymały, ale nabrały nowej dynamiki, co potwierdzają dane BPCC.Kluczową rolę w tym procesie odgrywa wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski , która według rankingu EY zajmuje szóste miejsce w Europie, szybko doganiając czołowych liderów gospodarczych kontynentu.Wielka Brytania pozostaje czwartym największym rynkiem eksportowym dla Polski. W 2023 roku wartość polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii osiągnęła 17,5 mld euro, podczas gdy import wyniósł 6,1 mld euro. Łączna wartość wymiany towarowej osiągnęła 23,6 mld euro, co oznacza wzrost o 21 proc. w porównaniu do 2018 roku. Struktura eksportu wskazuje na dominację sektora maszynowego, urządzeń, sprzętu transportowego oraz żywności.Polska utrzymuje znaczącą przewagę w handlu towarami z Wielką Brytanią, osiągając nadwyżkę w wysokości 11,4 mld euro. W sektorze usług Polska odnotowała rekordowy wzrost. Wielka Brytania zajmuje trzecie miejsce jako odbiorca polskich usług (7,7 proc.) oraz drugie jako ich dostawca (8,1 proc.). Wzrost ten napędzają m.in. usługi IT, doradcze, finansowe oraz outsourcingowe, co pokazuje rosnącą rolę Polski jako centrum biznesowego Europy Środkowo-Wschodniej.Profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC skomentował wyniki raportu, podkreślając, że:Prof. Eliza Przeździecka, dyrektorka Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH podczas debaty wskazała, żeBrytyjskie inwestycje w Polsce osiągnęły naprawdę imponujący poziom. Ich skumulowana wartość wyniosła 91,4 mld złotych, co daje wzrost o 103 proc. w porównaniu do 2018 roku. W Polsce działa już ponad 1 400 firm z kapitałem brytyjskim, zatrudniających 113 tys. osób.Wiodące brytyjskie firmy, takie jak GSK, BP, Castorama czy HSBC, odgrywają kluczową rolę w polskiej gospodarce. 51 proc. firm notowanych w indeksie londyńskiej giełdy FTSE 100 już zainwestowało w Polsce. Sektor energetyczny również odgrywa coraz większą rolę w inwestycjach brytyjskich firm w Polsce, które rozwijają projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz strategią dekarbonizacji. Działania te doskonale wpisują się w długoterminowe cele obu krajów związane z transformacją klimatyczną.Polskie firmy coraz częściej eksplorują rynek brytyjski. W 2022 roku wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Wielkiej Brytanii wyniosła 460 mln funtów - to historyczny rekord. Nasze rodzime przedsiębiorstwa, takie jak InPost, Atlas czy TFKable, odnoszą znaczące sukcesy w Wielkiej Brytanii, tworząc nowe miejsca pracy i umacniając polską obecność na tamtejszym rynku. Według raportu BPCC, wielu polskich przedsiębiorców postrzega Wielką Brytanię jako kluczową platformę do globalnej ekspansji, dzięki jej przyjaznym regulacjom, rozwiniętej infrastrukturze biznesowej i transkontynentalnym powiązaniom handlowym.Eksperci zgodnie podkreślają, że dalsza współpraca między Polską a Wielką Brytanią będzie koncentrować się na sektorze energetycznym, lotniczym, technologicznym i finansowym. Wspólne projekty w zakresie transformacji energetycznej, rozwoju infrastruktury lotniczej oraz ekspansji technologicznej mogą przyczynić się do dalszego wzmocnienia relacji między krajami. Polska zajmuje szóste miejsce w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej według rankingu EY, co potwierdza jej rosnącą rolę na europejskiej scenie gospodarczej. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej sprawia, że coraz więcej brytyjskich firm widzi w Polsce partnera do długofalowej współpracy.Relacje gospodarcze między Polską a Wielką Brytanią są silniejsze niż kiedykolwiek. Wzrost wymiany handlowej, rosnąca wartość inwestycji oraz dynamiczny rozwój współpracy w sektorach strategicznych wskazują, że obie gospodarki mają ogromny potencjał dalszego rozwoju. Możliwości rozszerzenia współpracy obejmują transformację energetyczną, cyfryzację gospodarki oraz intensyfikację wymiany akademickiej i startupowej, co czyni tę relację jeszcze bardziej perspektywiczną na nadchodzące lata.