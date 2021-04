Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2021 r.

Pandemia COVID-19 zwiększyła aktywność przedsiębiorstw na rynku M&A. W I kwartale 2021 roku w Polsce doszło do 76 transakcji fuzji i przejęć. To o 21 więcej niż w I kwartale 2020 roku - wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez FORDATA i Navigator Capital.

Przeczytaj także: Fuzje i przejęcia w Polsce w I kw. 2020 r. Jeszcze bez efektu COVID-19

Z naszych obserwacji ruchu w data roomie wynika, że transakcje nie są wstrzymywane tak jak przed rokiem, gdy zaczęła się pandemia. Doszło już do wielu ewaluacji pod kątem finansowym i wartości rynkowej spółek, a patrząc na to, jak wiele projektów toczy się każdego miesiąca, nie widać już stopera, którym w pierwszej połowie 2020 roku była niepewność. To dobry prognostyk dla kolejnych kwartałów. Patrząc jakościowo, wśród najchętniej przejmowanych podmiotów dominują cele, które pomogą inwestorom rozwinąć strategię długoterminową, a także wesprzeć sieć dystrybucji i sprzedaż. – komentuje Alicja Kukla-Kowalska, Head of Sales EMEA w FORDATA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. zsirosistvan - Fotolia.com Rynek M&A w Polsce wciąż rośnie W 1Q 2021 r. przeprowadzono w Polsce 76 transakcji fuzji i przejęć.

Struktura sektorowa celów akwizycyjnych obserwowana w pierwszym kwartale 2021 roku nie jest zaskoczeniem. Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na rynek M&A, powodując zwiększone zainteresowanie podmiotami z branż nowoczesnych, takich jak e-commerce czy biotech. Spodziewamy się, że wraz z rosnącą digitalizacją usług publicznych oraz upowszechnieniu rozwiązań cyfrowych, udział podmiotów z sektora TMT w rynku M&A będzie sukcesywnie rósł. W minionym kwartale doszło do znaczących transakcji na tym rynku, wśród których warto wymienić przejęcie Polkomtel Infrastruktura przez Cellnex, którego wartość wyniosła ponad 7 mld PLN. – komentuje Karol Szykowny, Dyrektor w Navigator Capital Group.

Z raportu wynika, że na polskim rynku M&A dominowały branże takie jak: Media/IT/Telecom (16%), biotechnologia i ochrona zdrowia (13%) oraz usługi (12%).Największą transakcją w I kwartale 2021 r. było przejęcie Aviva Polska przez Allianz za kwotę ok. 11,7 mld zł. Przedmiotem transakcji są aktywa Aviva w Polsce oraz większościowe udziały w joint venture Avivy i banku Santander oferujących życiowe i majątkowe produkty bancassurance. Aviva dzięki transakcji może skupić się na swoich strategicznych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Irlandii i Kanada, na których identyfikuje wysoki potencjał wzrostu. Allianz po przejęciu aktywów stanie się drugim co do wielkości pod względem zysku operacyjnego ubezpieczycielem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na ten moment Grupa Allianz jako jeden z największych na świecie graczy w branży ubezpieczeń i zarządzania aktywami obsługuje ponad 100 mln klientów w ponad 70 krajach, a przejęcie zwiększy jej obecność i bazę klientów w Polsce.W pierwszym kwartale 2021 roku mieliśmy do czynienia z rekordowo wysoką liczbą odnotowanych transakcji w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich. Pandemia COVID-19 wzmogła zainteresowanie przedsiębiorstw aktywnością na rynku M&A ze względu na zabezpieczenie łańcucha dostaw czy okazje inwestycyjne dotyczące tzw. distressed assets.Rozwój nowoczesnych gałęzi gospodarki, takich jak IT, e-commerce czy biotech oraz większe znaczenie odnawialnych źródeł energii powoduje, że struktura transakcji na polskim rynku fuzji i przejęć jest stabilna. Największym zainteresowaniem inwestorów znów okazały się podmioty z kategorii Media/IT/Telecom, które stanowiły 16% przejmowanych przedsiębiorstw. Wśród sprzedających największą aktywnością wykazali się inwestorzy prywatni, odpowiadający za blisko 59% transkacji.Największą grupę sprzedających w pierwszym kwartale 2021 roku stanowili inwestorzy prywatni, którzy odpowiadali za blisko 59% wszystkich transakcji. Po stronie kupującej najbardziej aktywne były podmioty z sektora biotechnologicznego i ochrony zdrowia – 14%, fundusze PE – 11% oraz podmioty z branży Media/IT/Telecom – 9%.