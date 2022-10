Nastroje konsumentów gorsze w październiku 2022

Po lepszym wrześniu, nastroje konsumentów w październiku 2022 znów się pogorszyły - wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w październiku 2022 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. DDRockstar - Fotolia.com Nastroje konsumentów znowu się pogorszyły Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wyniósł - 45,5 i był o 1,3 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w październiku 2022 r.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 45,5 i był o 1,3 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 4,4 p. proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 2,9 p. proc. i 2,6 p. proc.). Wyższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji finansowejgospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 1,6 p. proc. i 1,5 p. proc.).W odniesieniu do października 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 27,7 p. proc.Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2,5 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -35,7.Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 6,6 p. proc. i 2,9 p. proc.). Spadek o 1,9 p. proc. wystąpił także dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,6 p. proc.).W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 21,2 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 r.